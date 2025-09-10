Start ins Technikstudium am MCI Campus Lienz

Grünes Licht für das neue Technikstudium am Campus Lienz! In der ersten Septemberwoche nahmen 20 Studierende in Osttirol am Management Center Innsbruck (MCI) ihr Studium auf. Dass nur Osttiroler Studierende das Angebot nutzen, kann bei einem Blick auf die Liste schnell widerlegt werden: Zwar stammt der Großteil der Erstsemestrigen aus Ost-, Nord- und Südtirol, doch auch sieben Studierende aus Deutschland sowie einer aus dem Bundesland Kärnten fanden den Weg nach Lienz.