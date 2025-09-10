Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

20 Studierende dabei

Start ins Technikstudium am MCI Campus Lienz

Tirol
10.09.2025 16:00
Leiter Hansjörg Jaufenthaler (li.) begrüßte die Studierenden am Campus in Lienz, wo sie zwei ...
Leiter Hansjörg Jaufenthaler (li.) begrüßte die Studierenden am Campus in Lienz, wo sie zwei Jahre sein werden.(Bild: MCI/Hanna Amplatz)

20 Studierende starteten ihre Ausbildung am MCI Campus Lienz. Dabei gibt es einen bunten Mix an Teilnehmern aus mehreren Ländern. Heimische Firmen geben ihren Input in der Lehre.

0 Kommentare

Grünes Licht für das neue Technikstudium am Campus Lienz! In der ersten Septemberwoche nahmen 20 Studierende in Osttirol am Management Center Innsbruck (MCI) ihr Studium auf. Dass nur Osttiroler Studierende das Angebot nutzen, kann bei einem Blick auf die Liste schnell widerlegt werden: Zwar stammt der Großteil der Erstsemestrigen aus Ost-, Nord- und Südtirol, doch auch sieben Studierende aus Deutschland sowie einer aus dem Bundesland Kärnten fanden den Weg nach Lienz.

Der Campus in Lienz.
Der Campus in Lienz.(Bild: MCI/Marc Scherr)

Lehrende und Experten aus der heimischen Wirtschaft
Die Lehrveranstaltungen werden von MCI-Professoren und Lektoren durchgeführt. Um auch Praxis zu erfahren, ergänzen Osttiroler Unternehmen wie Liebherr oder Hella das Angebot.

„Unser Anliegen ist es, ein qualitätsvolles Technikstudium vor Ort anzubieten und Osttirol als Innovationsraum weiter zu stärken“, sagt Standortleiter Hansjörg Jaufenthaler.

Zitat Icon

Mit diesem Studienangebot schaffen wir Zugang zu exzellenter technischer Ausbildung.

Andreas Altmann, MCI-Rektor

Bild: MCI/Koller

Das Bachelorstudium beginnt mit einer breiten ingenieurwissenschaftlichen Grundausbildung in Lienz. Ab dem dritten Semester setzen die Studierenden ihr Studium am MCI in Innsbruck fort und spezialisieren sich in einer Richtung, etwa Mechatronik oder Verfahrens- und Energietechnik. „Mit diesem Studienangebot schaffen wir Zugang zu exzellenter technischer Ausbildung“, sagt MCI-Rektor Andreas Altmann.

Zitat Icon

Tirol kann im internationalen Wettbewerb nur mit Investition in die besten Köpfe und mit innovativen Produkten, Verfahren, Technologien und Geschäftsmodellen bestehen.

LR Cornelia Hagele

Bild: Birbaumer Christof

Zwei der vier Studienrichtungen können berufsbegleitend absolviert werden. Zudem sind ein Auslandssemester, Praxisprojekte, Vortragsveranstaltungen oder Online-Lehre im Modell möglich. Auch LR Cornelia Hagele ist überzeugt: „Tirol kann im internationalen Wettbewerb nur mit Investition in die besten Köpfe und mit innovativen Produkten, Verfahren, Technologien und Geschäftsmodellen bestehen.“

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Kinderkopftuchverbot
„Einziger Zwang sollte die Schulpflicht sein“
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.890 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
174.516 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
112.463 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2210 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1759 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1699 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf