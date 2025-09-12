Vorteilswelt
TIPP DER WOCHE

Was für ein Wochenende auf der Burgruine Aggstein!

Niederösterreich
12.09.2025 15:30
Knisternde Spannung beim Märchensonntag auf der Burgruine Aggstein.
Knisternde Spannung beim Märchensonntag auf der Burgruine Aggstein.(Bild: ANDREA RUEHRNSCHOPF)
Palas mit dem berühmten Rosengärtchen (rechts).
Palas mit dem berühmten Rosengärtchen (rechts).(Bild: Markus Haslinger, Burgruine Aggstein)
Immer wieder Neues entdecken auf der Burgruine Aggstein.
Immer wieder Neues entdecken auf der Burgruine Aggstein.(Bild: Niederösterreich Werbung/Franziska Consolati)

Am Samstag, 13. September und Sonntag, 14. September versprechen die Markttage und der Märchensonntag auf der Burgruine Aggstein in der Wachau jede Menge Attraktionen. 

Los geht es mit den Markttagen, die am Samstag und Sonntag, täglich von 10 bis 19 Uhr vor der Burgruine mit zahlreichen Ständen für ein reichhaltiges Angebot sorgen. Regionale Spezialitäten für Käseliebhaber und „Fleischtiger“, Chutneys, Bio-Säfte und vieles mehr verwöhnen den Gaumen. Natürlich finden sich die Highlights aus der Wachau – die Marille und der herrliche Wein – auch auf den Verkaufsständen wieder. 

Kunsthandwerk und Schmuck werden ebenfalls präsentiert.

Für alle Rätselfreunde gibt es einen outdoor-escape-room zu erkunden.

Und das alles mit dem atemberaubenden Panoramablick von der Burgruine Aggstein bis weit in die Voralpen Niederösterreichs und zur Wachau.

Am Sonntag, dem „Märchensonntag“, nimmt Dena Seidl alle Märchenliebhaber mit in eine Welt voll Phantasie und Fabelwesen. Ab 14 Uhr können alle Zuhörer in ihre wundervollen Geschichten eintauchen. Und bei der Märchenführung „Rate Ritter!“ gibt es viel Spannendes zu erraten.

Einem wunderschönen Wochenende voll Kulinarik und Geschichten für die ganze Familie steht somit nichts mehr im Wege! 

Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
