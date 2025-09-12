Was für ein Wochenende auf der Burgruine Aggstein!

Am Samstag, 13. September und Sonntag, 14. September versprechen die Markttage und der Märchensonntag auf der Burgruine Aggstein in der Wachau jede Menge Attraktionen.
Los geht es mit den Markttagen, die am Samstag und Sonntag, täglich von 10 bis 19 Uhr vor der Burgruine mit zahlreichen Ständen für ein reichhaltiges Angebot sorgen. Regionale Spezialitäten für Käseliebhaber und „Fleischtiger“, Chutneys, Bio-Säfte und vieles mehr verwöhnen den Gaumen. Natürlich finden sich die Highlights aus der Wachau – die Marille und der herrliche Wein – auch auf den Verkaufsständen wieder.
Kunsthandwerk und Schmuck werden ebenfalls präsentiert.
Für alle Rätselfreunde gibt es einen outdoor-escape-room zu erkunden.
Und das alles mit dem atemberaubenden Panoramablick von der Burgruine Aggstein bis weit in die Voralpen Niederösterreichs und zur Wachau.
Am Sonntag, dem „Märchensonntag“, nimmt Dena Seidl alle Märchenliebhaber mit in eine Welt voll Phantasie und Fabelwesen. Ab 14 Uhr können alle Zuhörer in ihre wundervollen Geschichten eintauchen. Und bei der Märchenführung „Rate Ritter!“ gibt es viel Spannendes zu erraten.
Einem wunderschönen Wochenende voll Kulinarik und Geschichten für die ganze Familie steht somit nichts mehr im Wege!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.