Was für ein Wochenende auf der Burgruine Aggstein!

Los geht es mit den Markttagen, die am Samstag und Sonntag, täglich von 10 bis 19 Uhr vor der Burgruine mit zahlreichen Ständen für ein reichhaltiges Angebot sorgen. Regionale Spezialitäten für Käseliebhaber und „Fleischtiger“, Chutneys, Bio-Säfte und vieles mehr verwöhnen den Gaumen. Natürlich finden sich die Highlights aus der Wachau – die Marille und der herrliche Wein – auch auf den Verkaufsständen wieder.