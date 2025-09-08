Vorteilswelt
Unfall in Osttirol

Traktor rammte beim Einbiegen Pkw von Senioren

Tirol
08.09.2025 20:33
Die Rettung brachte die beiden Senioren ins Krankenhaus (Symbolbild).
Die Rettung brachte die beiden Senioren ins Krankenhaus (Symbolbild).(Bild: Jauschowetz Christian)

Schrecksekunde mit fatalem Ausgang am Montagmittag auf einer Kreuzung in Nikolsdorf in Osttirol: Ein Traktorlenker dürfte für wenige Sekunden nicht genügend aufgepasst haben und fuhr gegen den Pkw zweier Pensionisten.

0 Kommentare

Gegen 13.10 Uhr bog der 19-jährige Einheimische mit einem Traktor in Nikolsdorf von einer Gemeindestraße kommend nach links in die Drautalstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Drautalstraße in Richtung Kärnten fahrenden Pkw.

Beide Pkw-Insassen verletzt
Bei dem Unfall zogen sich der Pkw-Lenker, ein 81-jähriger Österreicher, und seine Beifahrerin (79) erhebliche Verletzungen zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der Lenker des Traktors erlitt einen Schock, blieb sonst jedoch unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Tirol

