Traktor rammte beim Einbiegen Pkw von Senioren

Schrecksekunde mit fatalem Ausgang am Montagmittag auf einer Kreuzung in Nikolsdorf in Osttirol: Ein Traktorlenker dürfte für wenige Sekunden nicht genügend aufgepasst haben und fuhr gegen den Pkw zweier Pensionisten.
Gegen 13.10 Uhr bog der 19-jährige Einheimische mit einem Traktor in Nikolsdorf von einer Gemeindestraße kommend nach links in die Drautalstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Drautalstraße in Richtung Kärnten fahrenden Pkw.
Beide Pkw-Insassen verletzt
Bei dem Unfall zogen sich der Pkw-Lenker, ein 81-jähriger Österreicher, und seine Beifahrerin (79) erhebliche Verletzungen zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der Lenker des Traktors erlitt einen Schock, blieb sonst jedoch unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.