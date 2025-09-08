Traktor rammte beim Einbiegen Pkw von Senioren

Beide Pkw-Insassen verletzt

Bei dem Unfall zogen sich der Pkw-Lenker, ein 81-jähriger Österreicher, und seine Beifahrerin (79) erhebliche Verletzungen zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der Lenker des Traktors erlitt einen Schock, blieb sonst jedoch unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.