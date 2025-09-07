Tandempilot kracht mit Gast gegen Schneekanone

Zu einem Gleitschirmunfall kam es am Sonntag in Obertilliach (Tirol). Tandempiloten prallten gegen eine Schneekanone. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz geflogen werden.
Gegen 11.40 Uhr wollte ein Tandemlehrer (61) aus dem Landkreis Rosenheim als Pilot gemeinsam mit einem 32-Jährien in Obertilliach vom „Südstartplatz“ im Bereich der Bergstation der Gondelbahn Golzentipp in Richtung Landeplatz Obertilliach fliegen. Doch beim Starten driftete der Schirm nach links ab.
Knoten in den Leinen des Schirms?
Ein Korrigieren der Flugbahn gelang nicht, das Duo krachte schließlich gegen eine Schneekanone und von dort aus auf den Boden. Der 61-Jährige wurde leicht, der 32-Jährige schwer verletzt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz geflogen werden. Als Ursache für das Abdriften vermutete der erfahrene Pilot einen Knoten in den Leinen des Schirms.
