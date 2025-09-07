Tandempilot kracht mit Gast gegen Schneekanone

Knoten in den Leinen des Schirms?

Ein Korrigieren der Flugbahn gelang nicht, das Duo krachte schließlich gegen eine Schneekanone und von dort aus auf den Boden. Der 61-Jährige wurde leicht, der 32-Jährige schwer verletzt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz geflogen werden. Als Ursache für das Abdriften vermutete der erfahrene Pilot einen Knoten in den Leinen des Schirms.