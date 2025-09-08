Mit E-Bike überschlagen: Senior schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in Obsteig (Bezirk Imst). Mit ihrem Pkw war eine Österreicherin (29) am Sonntag um 12.35 unterwegs, als sie einen aus einem Wald kommenden Radfahrer (68) bemerkte. Sie bremste ab und hielt ihr Fahrzeug circa 10 Meter vor der späteren Unfallstelle entfernt an, um den E-Biker passieren zu lassen.