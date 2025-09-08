Mit E-Bike überschlagen: Senior schwer verletzt

Ein Fast-Zusammenstoß mit einem Auto wurde einem E-Biker (68) im Tiroler Oberland zum Verhängnis. Als der Mann aus einem Wald fuhr, bremste er wegen eines sich nähernden Pkw ab, woraufhin er sich überschlug und er mit Gesicht und Schulter auf dem Asphalt aufschlug.
Der Unfall ereignete sich in Obsteig (Bezirk Imst). Mit ihrem Pkw war eine Österreicherin (29) am Sonntag um 12.35 unterwegs, als sie einen aus einem Wald kommenden Radfahrer (68) bemerkte. Sie bremste ab und hielt ihr Fahrzeug circa 10 Meter vor der späteren Unfallstelle entfernt an, um den E-Biker passieren zu lassen.
Der auf dem Waldweg in Richtung Gschwent fahrende Radfahrer hatte in der Abfahrt das entgegenkommende Fahrzeug ebenfalls bemerkt und verringerte seine Geschwindigkeit, wobei er allerdings zu stark die Vorderradbremse betätigte.
Doch auch der Radfahrer hatte die Pkw-Lenkerin bemerkt und bremste stark ab – so stark allerdings, dass es ihn überschlug und er mit dem Gesicht und der rechten Schulter auf dem Asphalt aufkam.
Trotz Radhelm erlitt der Einheimische schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.
