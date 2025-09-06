Siegreiche Generalprobe – 99ers für Start gerüstet

Langes Warten auf Tore

Die rund 250 anwesenden Besucher mussten auf die ganz großen Höhepunkte jedoch eine Zeit lang warten. Chancen gab es auf beiden Seiten – im ersten Drittel waren beide Tore jedoch wie vernagelt. Das schien auch im mittleren Durchgang so zu sein. Bis der Puck nach 33:26 Minuten direkt nach einem Powerplay der Grazer im Tor der Slowenen landete. Feiern lassen durfte sich dafür Verteidiger Frank Hora. Damit war der Bann gebrochen. Denn keine zwei Minuten später erneut oranger Jubel – diesmal traf Paul Huber in Überzahl zum 2:0.