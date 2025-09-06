Vorteilswelt
Grazer biegen Laibach

Siegreiche Generalprobe – 99ers für Start gerüstet

Steiermark
06.09.2025 21:43
Zum Abschluss der Vorbereitung bejubelten die 99ers einen Sieg.
Zum Abschluss der Vorbereitung bejubelten die 99ers einen Sieg.

Die Generalprobe ist gelungen. Knapp eine Woche vor dem Saisonauftakt in der ICE Hockey League setzten sich die 99ers zuhause gegen Liga-Konkurrent Laibach im letzten Testspiel der Vorbereitung mit 4:1 durch. Zum ersten Mal ernst wird es für die Grazer dann am 14. September auswärts in Südtirol bei Pustertal.

Der Andrang beim letzten Test vor dem Saisonauftakt hielt sich etwas in Grenzen – Zutritt im Liebenauer Bunker hatten ja ohnehin nur Fans mit einer Dauerkarte für die kommende Saison, die nächsten Freitag startet. Für die Generalprobe am Samstag hatten sich die 99ers den Liga-Rivalen aus Laibach zum Sparring eingeladen. 

Langes Warten auf Tore
Die rund 250 anwesenden Besucher mussten auf die ganz großen Höhepunkte jedoch eine Zeit lang warten. Chancen gab es auf beiden Seiten – im ersten Drittel waren beide Tore jedoch wie vernagelt. Das schien auch im mittleren Durchgang so zu sein. Bis der Puck nach 33:26 Minuten direkt nach einem Powerplay der Grazer im Tor der Slowenen landete. Feiern lassen durfte sich dafür Verteidiger Frank Hora. Damit war der Bann gebrochen. Denn keine zwei Minuten später erneut oranger Jubel – diesmal traf Paul Huber in Überzahl zum 2:0.

Frank Hora sorgte für die Führung der 99ers.
Frank Hora sorgte für die Führung der 99ers.

Nach 45 Minuten machten es die Slowenen aber noch einmal spannend, Mahkovec verkürzte für Laibach. Doch 5:23 Minuten vor dem Ende sorgte dann Manuel Ganahl für die Vorentscheidung aus Grazer Sicht – der Stürmer traf im Powerplay nach einem Abpraller zum 3:1. Und in Unterzahl fuhr Lukas Kainz kurze Zeit später einen Konter, den Nico Feldner nach einem perfekten Querpass zum 4:1-Endstand vollendete.

Porträt von Michael Gratzer
Michael Gratzer
Steiermark

