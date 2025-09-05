Genuss auf höchster Ebene: Wirtschaft im Netzwerk

Schöner kann man als Kuh nicht leben als auf der idyllischen Isabella-Alm in der Gaal – die Wiederkäuerinnen ließen sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als mit dem „Almgenuss“ der Großevent der Wirtschaft stattfand. Isabella Kaltenegger rief zum Netzwerktreffen, und ihrem charmanten Ruf folgten bestgelaunte Gäste. Erstmalig dabei: Innenminister Gerhard Karner, der die Gäste in besonderer Sicherheit wiegen konnte; Polizisten tauchten seinetwegen (nahezu) unerkannt in Tracht in der illustren Gesellschaft unter.