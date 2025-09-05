Genuss auf höchster Ebene: Wirtschaft im Netzwerk

Auf höchster Ebene (1250 Meter) fand in der Gaal mit dem „Almgenuss“ das wohl sicherste Netzwerktreffen statt.
Schöner kann man als Kuh nicht leben als auf der idyllischen Isabella-Alm in der Gaal – die Wiederkäuerinnen ließen sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als mit dem „Almgenuss“ der Großevent der Wirtschaft stattfand. Isabella Kaltenegger rief zum Netzwerktreffen, und ihrem charmanten Ruf folgten bestgelaunte Gäste. Erstmalig dabei: Innenminister Gerhard Karner, der die Gäste in besonderer Sicherheit wiegen konnte; Polizisten tauchten seinetwegen (nahezu) unerkannt in Tracht in der illustren Gesellschaft unter.
Gesundheits-Landesrat Karlheinz Kornhäusl hielt eine launige Rede („Ich wurde ersucht, nichts über endoskopische Untersuchungen zu sagen“), während sich Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl freute, dass der Event „offenbar ausfinanziert“ ist. Und Sepp Herk führte das Prachtwetter auf sich zurück, „weil zum ersten Mal der steirische Wirtschaftsbund Veranstalter ist“.
Ein Netzwerk-Erfolg mit beachtlicher Gästeliste: Kurt Egger (Wirtschaftsbund), Wolfgang Fischer (Donau Schifffahrt), Oliver Kröpfl (Steiermärkische), Franz Titschenbacher, Winzer Gerhard Wohlmuth, Ausnahme-Sportlerin Nici Schmidhofer, Sabine Pfeffer (Uniqua), Hans und Rudi Roth uvm.
Was allen taugte, nämlich dass Handys keinen Empfang hatten, machte einen aber nervös: Das zweite Kind vom Wörschacher Bürgermeister Franz Lemmerer ist überfällig. . .
Kommentare
