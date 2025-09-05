Vorteilswelt
Isabella Alm/Gaal

Genuss auf höchster Ebene: Wirtschaft im Netzwerk

Steiermark
05.09.2025 17:13
Charly Kornhäusl, Isabella Kaltenegger, Gerhard Karner, Barbara Eibinger-Miedl, Christopher ...
Charly Kornhäusl, Isabella Kaltenegger, Gerhard Karner, Barbara Eibinger-Miedl, Christopher Drexler (v. li.).(Bild: Christa Blümel)

Auf höchster Ebene (1250 Meter) fand in der Gaal mit dem „Almgenuss“ das wohl sicherste Netzwerktreffen statt.

Schöner kann man als Kuh nicht leben als auf der idyllischen Isabella-Alm in der Gaal – die Wiederkäuerinnen ließen sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als mit dem „Almgenuss“ der Großevent der Wirtschaft stattfand. Isabella Kaltenegger rief zum Netzwerktreffen, und ihrem charmanten Ruf folgten bestgelaunte Gäste. Erstmalig dabei: Innenminister Gerhard Karner, der die Gäste in besonderer Sicherheit wiegen konnte; Polizisten tauchten seinetwegen (nahezu) unerkannt in Tracht in der illustren Gesellschaft unter.

Andreas Herz und Gerhard Wohlmuth (Wirtschaftskammer), Valentina und Sepp Herk (v. li)
Andreas Herz und Gerhard Wohlmuth (Wirtschaftskammer), Valentina und Sepp Herk (v. li)(Bild: Christa Blümel)

Gesundheits-Landesrat Karlheinz Kornhäusl hielt eine launige Rede („Ich wurde ersucht, nichts über endoskopische Untersuchungen zu sagen“), während sich Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl freute, dass der Event „offenbar ausfinanziert“ ist. Und Sepp Herk führte das Prachtwetter auf sich zurück, „weil zum ersten Mal der steirische Wirtschaftsbund Veranstalter ist“.

Vici Kaltenegger (die auch das herrliche Brot selbst gebacken hatte!), Oliver Kröpf ...
Vici Kaltenegger (die auch das herrliche Brot selbst gebacken hatte!), Oliver Kröpf (Steiermärkische Sparkassa), Konsul Rudi Roth, die lässige Nici Schmidhofer, Hans Roth (v. l9.)(Bild: Christa Blümel)

Ein Netzwerk-Erfolg mit beachtlicher Gästeliste: Kurt Egger (Wirtschaftsbund), Wolfgang Fischer (Donau Schifffahrt), Oliver Kröpfl (Steiermärkische), Franz Titschenbacher, Winzer Gerhard Wohlmuth, Ausnahme-Sportlerin Nici Schmidhofer, Sabine Pfeffer (Uniqua), Hans und Rudi Roth uvm.

Was allen taugte, nämlich dass Handys keinen Empfang hatten, machte einen aber nervös: Das zweite Kind vom Wörschacher Bürgermeister Franz Lemmerer ist überfällig. . .

Porträt von Christa Blümel
Christa Blümel
