Tiroler verlor sechsstelligen Betrag an Betrüger

Böses Erwachen für einen 58-Jährigen aus dem Tiroler Oberland, der sich eigentlich hohe Gewinne durch vermeintliche Anlagengeschäfte versprochen hatte: Wie sich herausstellte, war der Einheimische Opfer von Betrügern geworden.
Der 58-Jährige aus dem Bezirk Imst wurde laut Polizei schon im Juli von den Betrügern kontaktiert. Die unbekannten Täter versprachen ihm hohe Gewinne auf einer Anlagenplattform und überredeten den Tiroler so, ihnen sein Geld zu überlassen.
In mehreren Tranchen überwies der Mann insgesamt mehr als 100.000 Euro an die Betrüger. Zu einer Auszahlung seines „Gewinns“ kam es freilich nie. Die Polizei ermittelt nun.
