Mann (60) fährt auf Pkw auf und landet in Böschung

Ein Pkw-Lenker (60) fuhr am Mittwoch in Nauders einem anderen Pkw-Lenker auf der Reschenstraße auf und kam dann von der Straße ab. Er wurde verletzt mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.
Warum der deutsche Pkw-Lenker (60) seinem Vordermann am Mittwoch auffuhr, ist noch vollkommen unklar. Auf der B180 Reschenstraße auf Höhe der Kläranlage Nauders fuhr der 60-Jährige jedenfalls dem 70-Jährigen auf, kam anschließend von der Straße ab, überfuhr einen Straßenleitpflock und stürzte mit dem Pkw rechts von der Straße die Böschung hinunter.
Erheblicher Sachschaden
Der 60-Jährige wurde mit Verletzungen mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht, der 70-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
