Mann (60) fährt auf Pkw auf und landet in Böschung

Warum der deutsche Pkw-Lenker (60) seinem Vordermann am Mittwoch auffuhr, ist noch vollkommen unklar. Auf der B180 Reschenstraße auf Höhe der Kläranlage Nauders fuhr der 60-Jährige jedenfalls dem 70-Jährigen auf, kam anschließend von der Straße ab, überfuhr einen Straßenleitpflock und stürzte mit dem Pkw rechts von der Straße die Böschung hinunter.