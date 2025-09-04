Wer bei Nacht und Nebel Ihre „Krone“ bringt

Die Zustellung der „Krone“ und anderer Zeitungen verantwortet in Nordtirol die Firma Tirol Logistik. Täglich werden 30.000 Ausgaben der „Tiroler Krone“ an die Haushalte geliefert – und das 360 Tage im Jahr.

Dabei kann es laut dem Unternehmen trotz sorgfältiger Planung zu Verzögerungen kommen, etwa durch die Witterung, kurzfristige Personalengpässe speziell in der Urlaubszeit oder durch Verkehrsbehinderungen wegen Baustellen oder Unfällen.

Neue Zusteller auf Werksvertragsbasis sind stets willkommen. Melden kann man sich unter der Telefonnummer 0512/53544000 oder per E-Mail an service@tirol-logistik.com