Familienfest in den Kittenberger Erlebnisgärten

Am Samstag, dem 6. September, startet das Programm bereits um 9 Uhr und bietet von Schnupper-Tauchen, Kinderschminken, Kreativ- und Mitmach-Stationen alles, was ein Kinderherz sich wünschen kann. Für „die Großen“ gibt es natürlich auch Gartengestaltungstipps von Experten und ein Ahnenforscher begibt sich mit Ihnen auf Spurensuche in Ihre Familiengeschichte.