Familienfest in den Kittenberger Erlebnisgärten

Erleben Sie am Samstag, 6. September, und Sonntag, 7. September ein unvergessliches Fest voll Spannung, Unterhaltung und Kulinarik!
Die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois laden an diesem Wochenende zu einem Familienfest der Superlative.
Am Samstag, dem 6. September, startet das Programm bereits um 9 Uhr und bietet von Schnupper-Tauchen, Kinderschminken, Kreativ- und Mitmach-Stationen alles, was ein Kinderherz sich wünschen kann. Für „die Großen“ gibt es natürlich auch Gartengestaltungstipps von Experten und ein Ahnenforscher begibt sich mit Ihnen auf Spurensuche in Ihre Familiengeschichte.
Auch am Sonntag, dem 7. September, ab 10 Uhr, kann sich das Programm sehen lassen. Die Zauber-Clown-Show und das Riesenseifenblasen-Mitmachprogramm werden Sie in Staunen und Begeisterung versetzen!
Der perfekte Tipp für einen wunderschönen Wochenendausflug – für große und kleine Gartenfreunde und solche, die es noch werden wollen!
Das genaue Programm mit Anfahrtsplan finden Sie auf www.kittenberger.at/veranstaltungen.
Kommentare
