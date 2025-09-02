Vorteilswelt
Altbekannter Dieb

Senior spaziert mit Drogen und Reifen durch Stadt

Tirol
02.09.2025 08:39
In Innsbruck wurde der Verdächtige am Montagabend gefasst.
In Innsbruck wurde der Verdächtige am Montagabend gefasst.(Bild: Birbaumer Christof)

Es gibt nichts, was es nicht gibt: Ein 66-jähriger Senior spazierte am frühen Montagabend gemütlich durch die Innsbrucker Innenstadt – mit gestohlenen Fahrradreifen und Drogen! Pech für den Mann: Er ist amtsbekannt und wurde von einer Polizeistreife entdeckt.

Kurz vor 19 Uhr geriet der 66-jährige Einheimische in der Innsbrucker Innenstadt ins Visier einer Polizeistreife. Der Senior ist der Exekutive offenbar bestens bekannt – und so ist es auch nicht sonderlich verwunderlich, dass die Beamten stutzig wurden, weil er zwei Fahrradreifen bei sich hatte.

Geständnis bei Befragung
Die Polizisten stellten den 66-Jährigen zur Rede. Im Zuge der Amtshandlung konnten die Beamten ganz in der Nähe dann auch noch zwei Mountainbikes auffinden. „Bei der Befragung gab der Verdächtige letztlich zu, die Mountainbikes und die Fahrradreifen gestohlen zu haben“, so die Ermittler.

Die Suchtmittel und das Diebesgut wurden sichergestellt.

Die Ermittler

Auch Drogen bei Mann gefunden
Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten dann auch noch Drogen beim mutmaßlichen Dieb. „Die Suchtmittel und das Diebesgut wurden sichergestellt“, heißt es weiter.

Der 66-Jährige wurde angezeigt. Aber damit dürfte der Mann ja schon Erfahrung haben ...

Hubert Rauth
