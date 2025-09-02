Senior spaziert mit Drogen und Reifen durch Stadt

Kurz vor 19 Uhr geriet der 66-jährige Einheimische in der Innsbrucker Innenstadt ins Visier einer Polizeistreife. Der Senior ist der Exekutive offenbar bestens bekannt – und so ist es auch nicht sonderlich verwunderlich, dass die Beamten stutzig wurden, weil er zwei Fahrradreifen bei sich hatte.