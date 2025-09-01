Fußgänger in Graz bei Straßenbahn-Unfall verletzt

US Open LIVE: Coco Gauff gegen Naomi Osaka
In Graz wurde Montagmittag ein Fußgänger von einer Straßenbahn-Garnitur der Linie 7 erfasst. Der 48-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt.
Warum der Mann im Bereich der Endstation Wetzelsdorf gegen 13 Uhr unvermittelt die Fahrbahn querte, ist unklar. Der Lenker der Straßenbahn konnte trotz langsamer Fahrt in Richtung Haltelinie den Zusammenprall nicht mehr verhindern, der Fußgänger kam zu Sturz.
Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist nicht bekannt. Nach der Erstversorgung wurde er vom Roten Kreuz ins nahe UKH gebracht.
