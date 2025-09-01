Schatten, aber auch Licht auf Tiroler Arbeitsmarkt

Mit Stichtag 31. August waren in Tirol insgesamt 12.901 Personen arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 710 Betroffene bzw. 5,8 Prozent mehr. Über die Hälfte der arbeitslos vorgemerkten Personen sind seit weniger als drei Monaten arbeitslos vorgemerkt. Diese und viele weitere Zahlen und Daten gab das AMS am Montag bekannt.
Die Arbeitslosigkeit steigt, aber auch Beschäftigung – so könnte man die aktuelle Situation am Tiroler Arbeitsmarkt kurz zusammenfassen. Bei 12.901 Arbeitslosen und geschätzten 366.000 unselbständig Beschäftigten betrug die Arbeitslosenquote im August in Tirol 3,4 Prozent. Im Vergleich aller Bundesländer ist das der niedrigste Wert. Der Österreich-Schnitt liegt bei 7 Prozent. Wien verzeichnete mit 11,7 Prozent die höchste Quote.
„Vergleichsweise gut aufgestellt“
„Obwohl die Arbeitslosigkeit durch die wirtschaftlichen Herausforderungen seit 23 Monaten steigt, sind wir in Tirol mit der niedrigsten Arbeitslosenquote in der Hochsaison vergleichsweise gut aufgestellt“, betont Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführerin AMS Tirol. Der Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung liege „in der gezielten Qualifizierung von arbeitsuchenden Menschen“, ergänzt Tirols AMS-Chefin.
Großes Arbeitslosigkeitsrisiko für ...
Das mit Abstand höchste Arbeitslosigkeitsrisiko bestehe für Personen, die keinen über die Pflichtschule hinausgehenden Bildungsabschluss vorweisen können. Zuletzt lag diese Quote in Tirol mitten in der Hauptsaison bei 8,9 Prozent. Zum Vergleich: Bei Personen mit abgeschlossener Lehrausbildung lag dieser Wert bei 2,9 Prozent. Mit einer Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent ist das Arbeitslosigkeitsrisiko von Akademiker_innen weiterhin sehr gering.
41 Prozent der arbeitslosen Personen haben aktuell maximal die Pflichtschule abgeschlossen, 30,8 verfügen über einen Lehrabschluss.
Über 2000 Menschen in Schulungen
2161 Personen nehmen aktuell an Schulungsmaßnahmen des AMS Tirol teil. Das sind im Vorjahresvergleich um 200 Personen bzw. 10,2 Prozent mehr. Gestiegen ist auch die Zahl der Beschäftigten – um 3000 (+0,8 Prozent) auf 366.000 unselbständig Beschäftigte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.