Schatten, aber auch Licht auf Tiroler Arbeitsmarkt

Großes Arbeitslosigkeitsrisiko für ...

Das mit Abstand höchste Arbeitslosigkeitsrisiko bestehe für Personen, die keinen über die Pflichtschule hinausgehenden Bildungsabschluss vorweisen können. Zuletzt lag diese Quote in Tirol mitten in der Hauptsaison bei 8,9 Prozent. Zum Vergleich: Bei Personen mit abgeschlossener Lehrausbildung lag dieser Wert bei 2,9 Prozent. Mit einer Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent ist das Arbeitslosigkeitsrisiko von Akademiker_innen weiterhin sehr gering.