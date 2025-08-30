Was für eine Rad-Show! Die Stadt erlebt Regenparty

Teamchef Klaus Kabasser hörte das nicht gerne, sagte aber prompt: „Vielleicht kann ich sie ja noch überreden. Ich werde jedenfalls einen Versuch starten.“ Der letzte Auftritt bei einem Eliterennen war es für Veronika Windisch, die gestern mit einem Defekt ausschied. Kabasser: „Sollte sie tatsächlich aufhören, möchte ich sie in einer anderen Rolle im Radsport behalten. Sie hat so viel Erfahrung. Von ihr können alle nur lernen!“