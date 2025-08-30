Was für eine Rad-Show! Die Stadt erlebt Regenparty

Was für ein Comeback des Altstadt-Radkriteriums in Graz. Zahlreiche Zuschauer kamen trotz schlechten Wetters in die Stadt und machten das Sport-Event zum emotionalen Highlight. Loic Bettendorff hatte bei strömenden Regen den Durchblick. Die Deutsche Lydia Ventker feierte einen „Heimsieg“.
Auf einmal goss es wie aus Eimern. In Sekunden sammelte sich das Wasser auf der Straße. Aufgeben? Kein Thema! Die Rad-Asse der Road-Cycling-League traten bei der Neuauflage des Altstadtkriteriums in Graz unaufhaltsam in die Pedale, lieferten eine beeindruckende Show.
Und während die zahlreichen Zuschauer klitschnass am Seitenrand applaudierten, grinste am Ende Sieger Loic Bettendorff: „Mir hat’s voll getaugt. Bei Regen bin ich besonders schnell.“ Und wie! Runde für Runde avancierte das Kriterium für den Luxemburger, der sich einen Riesenabstand erarbeitet hatte, zu einer Solofahrt. Keiner konnte ihn gefährden. Nicht einmal Ricci Zoidl, der Elfter wurde, aber weiter Führender der Gesamtwertung bleibt.
Bei den Damen zeigte Lydia Ventker ihre Klasse. Die 39-Jährige, die heuer für Cookina Graz an den Start geht, fuhr ein perfektes Rennen, überrundete (!) beinahe das gesamte Klassement. „Das war das achte Kriterium-Rennen in Folge, das ich gewonnen habe. Ich hatte während des Rennens Gänsehaut“, strahlte die Deutsche, die mit Saisonende ihre Karriere beenden wird. „Das ist fix!“, bestätigt Ventker.
Teamchef Klaus Kabasser hörte das nicht gerne, sagte aber prompt: „Vielleicht kann ich sie ja noch überreden. Ich werde jedenfalls einen Versuch starten.“ Der letzte Auftritt bei einem Eliterennen war es für Veronika Windisch, die gestern mit einem Defekt ausschied. Kabasser: „Sollte sie tatsächlich aufhören, möchte ich sie in einer anderen Rolle im Radsport behalten. Sie hat so viel Erfahrung. Von ihr können alle nur lernen!“
Altstadtkriterium in Graz, Herren: 1. Bettendorf (Lux), 2. Ballabio (It, beide Hrinkow), 3. Konychev...6. Schmidbauer...10. Gusner (beide WSA Graz). – Damen: 1. Ventker (D, Cookina Graz), 2. Cooper (GB, Tirol), 3. Vogl (Wien)...5. Slavinec...9. Stoyanova (beide Knittelfeld), 10. Machner (Cookina Graz).
