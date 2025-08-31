Schulden und goldene Kälber

„Krone“-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky schreibt über den (er-)drückenden Schuldenstand von Ländern und Gemeinden. Und warnt: Wenn „Goldene Kälber“ nicht geschlachtet werden, wird den verantwortlichen Politikern bei der nächsten Landtagswahl die Rechnung präsentiert ...
So geht es nicht weiter! Gemeinden, Ländern und Bund fehlt es an Geld, die Schuldenlast ist (er-)drückend. Da ist es ganz im Sinne der Bürger, dass derzeit im Landhaus St. Pölten intensive Budget-Gespräche stattfinden. Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko hat in der „Krone“ gemeint: „Einsparungen sind in der Landesregierung eine Teamaufgabe.“
„Echte und harte Einsparungen“
Nun wird also über „echte und harte“ Einsparungen verhandelt. Noch warten die Landespolitiker auf den Bund – erst wenn klar ist, wie viel Geld Richtung Niederösterreich fließen wird, könne man eigene Berechnungen und Schwerpunkte setzen. Doch schon jetzt wird jeder Cent gesucht, Kassen werden kontrolliert. Fix ist, dass wohl jeder Niederösterreicher das Sparbudget am eigenen Leib spüren werden.
Wer die Rechnung zahlen wird
Von den Betroffenen akzeptiert wird das wohl nur, wenn im Landesbudget auch „Goldene Kälber“ geschlachtet werden. Denn wenn nur ein Budgetposten – egal ob Gesundheit, Soziales, Landwirtschaft, Wirtschaft, Kultur, Infrastruktur – nicht angetastet wird, bekommen die dafür verantwortlichen Politiker die Rechnung bei der nächsten Landtagswahl präsentiert.
Wie groß ist der Sparwille?
Ausgewogen und sozial gerecht einzusparen, ist nicht so einfach. Und in manchem Büro der Landespolitik hört man trotz angeblich ernstem Sparwillen: „In diesem Bereich kann man aber wirklich nicht sparen.“
Hoffentlich bleiben uns eine endlose Diskussion um Ungerechtigkeiten und das Herumschieben des „heißen Eisens“ erspart.
