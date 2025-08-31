Schulden und goldene Kälber

„Echte und harte Einsparungen“

Nun wird also über „echte und harte“ Einsparungen verhandelt. Noch warten die Landespolitiker auf den Bund – erst wenn klar ist, wie viel Geld Richtung Niederösterreich fließen wird, könne man eigene Berechnungen und Schwerpunkte setzen. Doch schon jetzt wird jeder Cent gesucht, Kassen werden kontrolliert. Fix ist, dass wohl jeder Niederösterreicher das Sparbudget am eigenen Leib spüren werden.