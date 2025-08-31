Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Niederösterreich

Schulden und goldene Kälber

Niederösterreich
31.08.2025 08:00
Kommentiert das politische Geschehen in Niederösterreich: „NÖ Krone“-Chef Lukas Lusetzky.
Kommentiert das politische Geschehen in Niederösterreich: „NÖ Krone“-Chef Lukas Lusetzky.(Bild: Krone Kreativ)

„Krone“-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky schreibt über den (er-)drückenden Schuldenstand von Ländern und Gemeinden. Und warnt: Wenn „Goldene Kälber“ nicht geschlachtet werden, wird den verantwortlichen Politikern bei der nächsten Landtagswahl die Rechnung präsentiert ...  

0 Kommentare

So geht es nicht weiter! Gemeinden, Ländern und Bund fehlt es an Geld, die Schuldenlast ist (er-)drückend. Da ist es ganz im Sinne der Bürger, dass derzeit im Landhaus St. Pölten intensive Budget-Gespräche stattfinden. Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko hat in der „Krone“ gemeint: „Einsparungen sind in der Landesregierung eine Teamaufgabe.“

„Echte und harte Einsparungen“
Nun wird also über „echte und harte“ Einsparungen verhandelt. Noch warten die Landespolitiker auf den Bund – erst wenn klar ist, wie viel Geld Richtung Niederösterreich fließen wird, könne man eigene Berechnungen und Schwerpunkte setzen. Doch schon jetzt wird jeder Cent gesucht, Kassen werden kontrolliert. Fix ist, dass wohl jeder Niederösterreicher das Sparbudget am eigenen Leib spüren werden.

Wer die Rechnung zahlen wird
Von den Betroffenen akzeptiert wird das wohl nur, wenn im Landesbudget auch „Goldene Kälber“ geschlachtet werden. Denn wenn nur ein Budgetposten – egal ob Gesundheit, Soziales, Landwirtschaft, Wirtschaft, Kultur, Infrastruktur – nicht angetastet wird, bekommen die dafür verantwortlichen Politiker die Rechnung bei der nächsten Landtagswahl präsentiert.

Wie groß ist der Sparwille?
Ausgewogen und sozial gerecht einzusparen, ist nicht so einfach. Und in manchem Büro der Landespolitik hört man trotz angeblich ernstem Sparwillen: „In diesem Bereich kann man aber wirklich nicht sparen.“

Hoffentlich bleiben uns eine endlose Diskussion um Ungerechtigkeiten und das Herumschieben des „heißen Eisens“ erspart.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
146.402 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
144.601 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
122.030 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4405 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1669 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1118 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf