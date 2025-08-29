Frauen folgen Navi und landen mit Auto im Rußbach

Bei US Open geht es zu wie auf dem Schulhof
Eine schrille Klasse
Und plötzlich stand ihnen das Wasser buchstäblich bis zum Hals – die Fahrt nach Lassee im Bezirk Gänserndorf hatte für zwei Frauen ein dramatisches Ende.
Denn das Navigationsgerät hatte die beiden bei Engelhartstetten anstatt über Bundes- und Landesstraßen auf einen Feldweg gelotst. Als die Lenkerin den Irrtum bemerkte, verlor sie kurz die Kontrolle über ihren Wagen – und dieser schlitterte neben einer Brücke in den Rußbach.
Insassinnen konnten sich retten
Zum Glück konnten sich beiden Insassinnen selbst aus dem Auto befreien. Ein Passant hörte die Hilferufe und alarmierte die Einsatzkräfte. Die örtliche Feuerwehr musste mit einer Zille zu dem Pkw vordringen, ehe sie ihn mit dem Lkw-Kran bergen konnten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.