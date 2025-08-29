Tierische Rasenmäher bei Photovoltaik-Anlagen

Photovoltaikanlagen prägen auch in der Steiermark zusehends das Landschaftsbild. Doch wer kümmert sich eigentlich um die Pflege der Grünflächen zwischen und unter den energieerzeugenden Flächen? In Gosdorf bei Mureck sind es Schafe. Sie gehören Landwirt Helmut Harb aus Grabersdorf. Er besitzt 250 Tiere – und er vermietet sie. Die Wien Energie, der die 2,5 Hektar große Photovoltaikanlage in Gosdorf gehört, ist einer seiner vielen Kunden. „Anfangs hab ich fünf Tiere nur für die Obstflächen gehalten. Dann wollten Nachbarn wissen, ob man die Schafe auch für deren Flächenpflege mieten kann. Ich hielt das für eine gute Idee und habe so einen neuen Geschäftszweig erschließen können.“