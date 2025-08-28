Mehr Geld für Totenbeschau und Schüleruntersuchung

Um personelle Engpässe in diesem Bereich zu vermeiden, wurde nach elf Jahren Verhandlungen eine Einigung erzielt: Die Tarife für Gemeindeärzte wurden nach einem Beschluss der Landesregierung bereits mit 10. Juli deutlich erhöht, bekannt gegeben wurde das aber erst heute. So steigt das Honorar für schulärztliche Untersuchungen von bisher neun auf 22 Euro pro Kind. Für Sachverständigentätigkeit gibt es künftig 125 Euro pro angefangener halber Stunde. Beide Tarife wurden zuvor seit 2004 nicht erhöht.