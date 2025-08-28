Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elf Jahre Verhandlung

Mehr Geld für Totenbeschau und Schüleruntersuchung

Steiermark
28.08.2025 12:18
Erleichterung über die Einigung: Günther Hirschberger und Michael Sacherer (Ärztekammer), Marco ...
Erleichterung über die Einigung: Günther Hirschberger und Michael Sacherer (Ärztekammer), Marco Triller (FPÖ), Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), Erwin Dirnberger (Gemeindebund) und Michael Leitgeb (Städtebund).(Bild: Land Steiermark/Jakob Grill)

Nicht weniger als elf Jahre wurde verhandelt, seit Kurzem gibt es aber mehr Geld für sogenannte Gemeindeärzte. Sie führen schulärztliche Untersuchungen, aber auch die Totenbeschau durch. Damit sollen personelle Engpässe vermieden werden. 

0 Kommentare

Wie viele Gemeindeärzte es in der Steiermark gibt, ist der Ärztekammer nicht bekannt: Die Kommunen schließen mit Medizinern freiberufliche Verträge ab, diese führen dafür die Totenbeschau, Sachverständigentätigkeiten, aber auch die Untersuchung von Schulkindern durch. 

Um personelle Engpässe in diesem Bereich zu vermeiden, wurde nach elf Jahren Verhandlungen eine Einigung erzielt: Die Tarife für Gemeindeärzte wurden nach einem Beschluss der Landesregierung bereits mit 10. Juli deutlich erhöht, bekannt gegeben wurde das aber erst heute. So steigt das Honorar für schulärztliche Untersuchungen von bisher neun auf 22 Euro pro Kind. Für Sachverständigentätigkeit gibt es künftig 125 Euro pro angefangener halber Stunde. Beide Tarife wurden zuvor seit 2004 nicht erhöht.

Tarife für Totenbeschau steigen automatisch
Seit 2014 nicht angepasst war das Honorar für die Totenbeschau. Nun wurde ein Mechanismus geschaffen, der die Tarife automatisch mit der Inflation steigen lässt. Erfreut über diese Einigung zeigen sich Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), FPÖ-Klubobmann Marco Triller, Michael Sacherer und Günther Hirschberger von der Ärztekammer sowie die Präsidenten von Gemeinde- und Städtebund, Erwin Dirnberger und Kurt Wallner. Betont wird vor allem, dass die Kindergesundheit gesichert wird. 

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
175.500 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.551 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
88.647 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1903 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1869 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1853 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf