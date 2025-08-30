Die kleine Botin blickt auf den Sommer zurück

Wenn die Kids nächste Woche wieder in die Schule gehen, sind sie gefühlt um mehr als eine „Schuh-Nummer größer“. Am Ende der Ferien darf der Blick nach vorne gehen. Vielleicht mit einem ersten Kribbeln im Bauch. Wer sitzt heuer neben mir? Wie wird der neue Lehrer, die neue Klasse? Wann sehe ich meine Freundin endlich wieder? Diese Mischung aus Abschied und Vorfreude ist wertvoll – und wir dürfen sie gemeinsam mit unseren Kindern bewusst wahrnehmen. Der Sommer hat Spuren hinterlassen, Momente geschaffen voller schöner Erinnerungen – gut so! Und jetzt? Jetzt dürfen wieder Routinen wachsen und weitere Kapitel möchten geschrieben werden!