Die kleine Botin blickt auf den Sommer zurück

Wie wir den heutigen letzten Ferientag würdigen und uns auf den kommenden Schulstart einstimmen. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Die letzten warmen Sommertage tragen den Duft von reifen Tomaten und ein ganz besonderes Gefühl in sich, den Zauber des Übergangs. Noch ein letztes Mal Sand zwischen den Zehen spüren, die letzten sonnenwarmen Brombeeren direkt vom Strauch naschen, das letzte Mal zu spät ins Bett gehen oder Cinema @ home Party – bevor der Alltag wieder anklopft.
Am heutigen Freitag, dem 29. August, verabschieden wir uns von einem Sommer voller Abenteuer. Vielleicht war es eine aufregende Reise ans Meer oder lange Tage am See ums Eck. Vielleicht waren es Waldabenteuer, Stadtbummel, Eisbecher im Schatten oder die Juli-Regentage voller Bücher. Ganz egal – dieser Sommer hat uns gut getan und wachsen lassen: innerlich und äußerlich.
Wenn die Kids nächste Woche wieder in die Schule gehen, sind sie gefühlt um mehr als eine „Schuh-Nummer größer“. Am Ende der Ferien darf der Blick nach vorne gehen. Vielleicht mit einem ersten Kribbeln im Bauch. Wer sitzt heuer neben mir? Wie wird der neue Lehrer, die neue Klasse? Wann sehe ich meine Freundin endlich wieder? Diese Mischung aus Abschied und Vorfreude ist wertvoll – und wir dürfen sie gemeinsam mit unseren Kindern bewusst wahrnehmen. Der Sommer hat Spuren hinterlassen, Momente geschaffen voller schöner Erinnerungen – gut so! Und jetzt? Jetzt dürfen wieder Routinen wachsen und weitere Kapitel möchten geschrieben werden!
Kommentare
