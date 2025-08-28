Pkw kollidiert mit Motorrad: Jugendlicher verletzt

Folgenschwerer Unfall in Flirsch im Tiroler Bezirk Landeck am Mittwoch! Ein Pkw-Lenker (33) übersah einen Motorradlenker (16) und kollidierte mit diesem. Der Jugendliche zog sich bei dem Crash Verletzungen zu.
Zu dem Unfall kam es um kurz vor 18 Uhr. Der 33-Jährige war mit einem Firmenfahrzeug auf der Autobahnabfahrt unterwegs und wollte in die L68 nach Flirsch abbiegen. „Zur selben Zeit lenkte der 16-Jährige sein Motorrad auf der L68 in Richtung Strengen“, heißt es von der Polizei.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Beim Einfahren in die Kreuzung übersah der 33-Jährige den Jugendlichen, wodurch es zu einer Kollision kam. Dabei wurde der 16-Jährige „unbestimmten Grades“ verletzt. Die Rettung lieferte ihn in das Krankenhaus Zams ein. Indes blieb der Pkw-Lenker unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.
