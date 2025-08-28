Pkw kollidiert mit Motorrad: Jugendlicher verletzt

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 18 Uhr. Der 33-Jährige war mit einem Firmenfahrzeug auf der Autobahnabfahrt unterwegs und wollte in die L68 nach Flirsch abbiegen. „Zur selben Zeit lenkte der 16-Jährige sein Motorrad auf der L68 in Richtung Strengen“, heißt es von der Polizei.