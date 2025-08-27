Sitzt schon im Häfn: Mann hat weitere Taten verübt

Er sitzt schon seit Ende Mai in der Justizanstalt Innsbruck. Nun werden einem Tschechen (62) jedoch weitere Verbrechen angelastet. Auch ein Landsmann (42) soll darin involviert gewesen sein. Von dem fehlt aber bis dato jede Spur.
Festgenommen wurde der 62-Jährige bereits am 26. Mai dieses Jahres. Damals war der Mann in Pill durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung eines Mehrparteienhauses gelangt. Der Bewohner (28) hatte den Einbrecher überrascht, woraufhin es im Untergeschoss zu einem Handgemenge gekommen war. Schlussendlich war der Tscheche im Zuge einer Fahndung beim Innufer festgenommen worden.
Weiteren Einbruch und Betrug am Kerbholz
Seither sitzt der Täter in der Justizanstalt in Innsbruck. Wie die Polizei nun bekannt gab, „konnten dem 62-Jährigen weitere Delikte zugeordnet werden“. Darin involviert gewesen sein soll auch ein weiterer Tscheche (42), dessen Aufenthaltsort derzeit aber unbekannt ist. „Unter anderem stehen die beiden Männer im Verdacht, einen Einmietbetrug in Fügenberg und einen versuchten Einbruchsdiebstahl in Fügen begangen zu haben“, heißt es.
