Sitzt schon im Häfn: Mann hat weitere Taten verübt

Weiteren Einbruch und Betrug am Kerbholz

Seither sitzt der Täter in der Justizanstalt in Innsbruck. Wie die Polizei nun bekannt gab, „konnten dem 62-Jährigen weitere Delikte zugeordnet werden“. Darin involviert gewesen sein soll auch ein weiterer Tscheche (42), dessen Aufenthaltsort derzeit aber unbekannt ist. „Unter anderem stehen die beiden Männer im Verdacht, einen Einmietbetrug in Fügenberg und einen versuchten Einbruchsdiebstahl in Fügen begangen zu haben“, heißt es.