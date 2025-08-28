Die Tracht im Auge des Betrachters

Die „Krone“ war mittendrin: Zwischen den zahlreichen Attraktionen erkennt man vor allem, dass junge Gruppen einheitlich in Tracht unterwegs waren. Für viele stellt sie ein Zugehörigkeitssymbol in einer globalisierten Modewelt dar, ein unmittelbares Gefühl, ein Teil von etwas zu sein. Die politische Instrumentalisierung der traditionellen Gewänder lässt die Jugend unerwähnt, sieht man doch eher die Vertreter konservativer und rechter Parteien bei öffentlichen Auftritten in Lederhose oder Dirndl.