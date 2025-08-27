Kinder mit Waffe bedroht: 56-Jähriger festgenommen

Fühlte sich von Kindern gestört

In der betreffenden Wohnung wurde ein 56-Jähriger angetroffen. Die Polizisten konnten außerdem eine Schreckschusswaffe sicherstellen. Der Verdächtige zeigte sich nach anfänglichem Leugnen geständig. Er gab an, sich durch den Lärm der spielenden Kinder gestört gefühlt zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen und wird nun der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.