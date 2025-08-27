Kinder mit Waffe bedroht: 56-Jähriger festgenommen

In Leoben (Steiermark) wurde am Dienstagnachmittag ein Mann festgenommen, nachdem er Kinder mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben sollte. Er fühlte sich durch den Lärm der spielenden Kinder gestört.
Gegen 16.15 Uhr am Dienstagnachmittag wurden die Beamten in Leoben verständigt, weil ein Mann vom Fenster seiner Wohnung in der Alois-Edlinger-Gasse aus mehrere Kinder mit einer Schusswaffe bedroht habe. Sofort machte sich eine Polizeistreife auf den Weg zu der Adresse.
Fühlte sich von Kindern gestört
In der betreffenden Wohnung wurde ein 56-Jähriger angetroffen. Die Polizisten konnten außerdem eine Schreckschusswaffe sicherstellen. Der Verdächtige zeigte sich nach anfänglichem Leugnen geständig. Er gab an, sich durch den Lärm der spielenden Kinder gestört gefühlt zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen und wird nun der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.
