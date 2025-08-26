Zuerst Auto, dann Tresor im Visier von Einbrechern

In Wohnhaus eingedrungen

Die Täter wollten sich damit offenbar nicht zufriedengeben – so verschafften sie sich noch Zutritt zum Wohnhaus. Dort hätten sie noch versucht, einen Tresor gewaltsam aufzubrechen. „Dies ist ihnen aber nicht gelungen“, so die Ermittler weiter. Die Unbekannten suchten daraufhin das Weite.