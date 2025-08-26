Vorteilswelt
Schock für Bewohner

Zuerst Auto, dann Tresor im Visier von Einbrechern

Tirol
26.08.2025 11:44
In Ellmau trieben die Einbrecher ihr Unwesen (Symbolbild).

Einbruchsalarm in Ellmau im Tiroler Unterland: Unbekannte Täter durchwühlten zunächst ein vor einem Wohnhaus abgestelltes Auto, im Inneren des Gebäudes versuchten die Kriminellen dann auch noch, einen Tresor aufzubrechen. Eine Fahndung blieb bisher erfolglos.

Die unbekannten Täter hatten bereits am Sonntag in den frühen Morgenstunden – gegen 4 Uhr – in Ellmau zugeschlagen. Das Opfer, ein 54-jähriger Einheimischer, habe festgestellt, dass sein vor dem Wohnhaus unversperrt abgestellter Pkw durchsucht worden sei.

Ein paar Euro aus Auto gestohlen
„Reich“ wurden die Kriminellen dabei aber nicht – sie konnten lediglich einen „niedrigen zweistelligen Eurobetrag“ erbeuten.

In Wohnhaus eingedrungen
Die Täter wollten sich damit offenbar nicht zufriedengeben – so verschafften sie sich noch Zutritt zum Wohnhaus. Dort hätten sie noch versucht, einen Tresor gewaltsam aufzubrechen. „Dies ist ihnen aber nicht gelungen“, so die Ermittler weiter. Die Unbekannten suchten daraufhin das Weite.

Von den Einbrechern fehlt bis dato jede Spur. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Ausforschung der Täter laufen.

Tirol

