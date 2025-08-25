Tragischer Badeunfall: Steirerin (71) verstorben

Frau konnte nicht gerettet werden

Doch leider ohne Erfolg: Die Pensionistin verstarb an den Folgen eines medizinischen Notfalls, den sie im Pool erlitten hatte. Fremdverschulden wird ausgeschlossen, heißt es vonseiten der Polizei Steiermark. Die Geschäftsführung der Therme bestätigt in einer Aussendung: „In tiefer Anteilnahme müssen wir mitteilen, dass es am heutigen Tage aufgrund eines medizinischen Notfalles zu einem tragischen Vorfall in der Parktherme Bad Radkersburg gekommen ist.“