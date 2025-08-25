Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Therme Bad Radkersburg

Tragischer Badeunfall: Steirerin (71) verstorben

Steiermark
25.08.2025 17:54
Der Vorfall ereignete sich in der Therme Bad Radkersburg.
Der Vorfall ereignete sich in der Therme Bad Radkersburg.(Bild: Jauschowetz Christian)

Tragische Szenen spielten sich Montagmittag in der Therme Bad Radkersburg ab: Eine 71-Jährige erlitt im Sportbecken einen medizinischen Notfall – trotz rascher Reanimationsversuche verstarb die Pensionistin.

0 Kommentare

Es war gegen 13 Uhr, als am Montagnachmittag ein Großaufgebot an Rettungskräften und engagierten Ersthelfern rund um das Sportbecken in der steirischen Therme Bad Radkersburg versammelte. Nachdem eine 71-jährige Gästin leblos aus dem Wasser gezogen worden war, hatte eine zufällig anwesende Diplomkrankenschwester sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen.

Frau konnte nicht gerettet werden
Doch leider ohne Erfolg: Die Pensionistin verstarb an den Folgen eines medizinischen Notfalls, den sie im Pool erlitten hatte. Fremdverschulden wird ausgeschlossen, heißt es vonseiten der Polizei Steiermark. Die Geschäftsführung der Therme bestätigt in einer Aussendung: „In tiefer Anteilnahme müssen wir mitteilen, dass es am heutigen Tage aufgrund eines medizinischen Notfalles zu einem tragischen Vorfall in der Parktherme Bad Radkersburg gekommen ist.“

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
140.220 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
97.496 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
95.825 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1349 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1125 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1067 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf