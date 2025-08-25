Tragischer Badeunfall: Steirerin (71) verstorben

Tragische Szenen spielten sich Montagmittag in der Therme Bad Radkersburg ab: Eine 71-Jährige erlitt im Sportbecken einen medizinischen Notfall – trotz rascher Reanimationsversuche verstarb die Pensionistin.
Es war gegen 13 Uhr, als am Montagnachmittag ein Großaufgebot an Rettungskräften und engagierten Ersthelfern rund um das Sportbecken in der steirischen Therme Bad Radkersburg versammelte. Nachdem eine 71-jährige Gästin leblos aus dem Wasser gezogen worden war, hatte eine zufällig anwesende Diplomkrankenschwester sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen.
Frau konnte nicht gerettet werden
Doch leider ohne Erfolg: Die Pensionistin verstarb an den Folgen eines medizinischen Notfalls, den sie im Pool erlitten hatte. Fremdverschulden wird ausgeschlossen, heißt es vonseiten der Polizei Steiermark. Die Geschäftsführung der Therme bestätigt in einer Aussendung: „In tiefer Anteilnahme müssen wir mitteilen, dass es am heutigen Tage aufgrund eines medizinischen Notfalles zu einem tragischen Vorfall in der Parktherme Bad Radkersburg gekommen ist.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.