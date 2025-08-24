Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Straße teilt Fläche

Umfahrung stellt Landwirt vor ein Grund-Problem

Niederösterreich
24.08.2025 09:30
Laut Prognose fahren künftig bis zu 21.000 Fahrzeuge auf der B 233 (Symbolbild).
Laut Prognose fahren künftig bis zu 21.000 Fahrzeuge auf der B 233 (Symbolbild).(Bild: Evelyn Hronek)

Für die geplante Umfahrungsstraße B 233 bei Zwölfaxing hat sich das Land bereits fast alle Flächen gesichert. Ein Landwirt legt sich aber quer.

0 Kommentare

Mehr als 12.000 Fahrzeuge durchqueren täglich Zwölfaxing und das zur Gemeinde Himberg gehörende Pellendorf im Bezirk Bruck an der Leitha. Kein Wunder, dass vor allem die Zentrumsbewohner seit Jahren eine Entlastung fordern.

Hohe Priorität
Mit der B 233 ist diese längst geplant, sie hat auch eine hohe Umsetzungspriorität im Landesmobilitätskonzept. Bereits in den Jahren 2012 bis 2017 ist die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Umfahrungsstraße erfolgt. „Die Genehmigungsbehörde und auch alle damit befassten Höchstgerichte haben dabei festgestellt, dass ein umweltverträgliches Projekt im öffentlichen Interesse vorliegt“, heißt es aus der zuständigen Stelle im Land. 

Zitat Icon

Ein guter Preis für jenen Bauern, der sofort Geld braucht, aber ein schlechter Preis für jenen, der Betrieb und Beruf als Existenzgrundlage erhalten will.

Der betroffene Landwirt

Mittlerweile befindet sich das Projekt in der Phase der Grundeinlöse. „Mit 98 Prozent konnte bereits eine Einigung erzielt werden“, betont man. Doch vor allem ein Landwirt legt sich quer. Die B 233 würde nämlich ein rund 1,3 Hektar großes Feld aus seinem Besitz herausschneiden. „Das Land bietet mit 21 Euro pro m² einen guten Preis für jenen Bauern, der kurz- oder langfristig weichen will oder sofort Geld braucht, aber einen schlechten Preis für jenen, der Betrieb und Beruf als Existenzgrundlage erhalten will“, betont er.

Flächentausch vorgeschlagen
Denn um diesen Preis würde es in dieser Gegend keinen gleichwertigen Ersatz geben. Der Mann hätte sogar eine Lösung: „Ich hatte im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens einen Flächentausch vorgeschlagen, bei dem ich eine direkt anschließende Ersatzfläche erhalten würde. Sie wurde im Zuge der Trassenplanung auch als nicht für die Trasse benötigt beschrieben.“

„Leider noch keine Einigung“
Doch damit ist er abgeblitzt. „Laut Gesetz sind nur finanzielle Zahlungen vorgesehen“, verweist man beim Land auf viele Gespräche mit dem Betroffenen, dessen Einwände auch im Genehmigungsverfahren transparent behandelt worden seien: „Wir hätten auch seine Zufahrtssituation nochmals optimiert, konnten aber leider noch keine Einigung mit ihm erzielen.“ 

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
131.557 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
116.190 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
114.781 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2182 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1506 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1365 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf