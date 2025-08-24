Umfahrung stellt Landwirt vor ein Grund-Problem

Mittlerweile befindet sich das Projekt in der Phase der Grundeinlöse. „Mit 98 Prozent konnte bereits eine Einigung erzielt werden“, betont man. Doch vor allem ein Landwirt legt sich quer. Die B 233 würde nämlich ein rund 1,3 Hektar großes Feld aus seinem Besitz herausschneiden. „Das Land bietet mit 21 Euro pro m² einen guten Preis für jenen Bauern, der kurz- oder langfristig weichen will oder sofort Geld braucht, aber einen schlechten Preis für jenen, der Betrieb und Beruf als Existenzgrundlage erhalten will“, betont er.