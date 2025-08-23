Rennradfahrer von Pkw gerammt: Schwer verletzt

Emotionale Szenen nach plötzlichem Rauswurf
Eiskalt aussortiert
Mit schweren Verletzungen endete die Fahrt mit seinem Rennrad für einen 59-Jährigen in der Obersteiermark. Er wurde an einer Kreuzung von einem Pkw erfasst.
Die Kollision ereignete sich am Freitag gegen 17.30 Uhr in Pölstal (Bezirk Murtal). Der Freizeitsportler wurde vom Pkw einer 59-jährigen Lenkerin, die an der Kreuzung rechts abbiegen wollte, erfasst und erlitt dabei schwere Verletzungen.
Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt wurde der Radfahrer ins LKH Judenburg gebracht. Ein Alkotest bei den Unfallbeteiligten verlief negativ, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist laut Polizei gering.
