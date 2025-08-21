Traktor verursacht Unfall mit zwei Verletzten

Folgenschwerer Unfall in Kirchbichl im Tiroler Unterland am Donnerstag! Ein Traktor musste vor einem Schutzweg stark bremsen und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er ein Auto, welches wiederum gegen ein anderes Auto geschleudert wurde.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 11 Uhr. Die 34-Jährige überquerte in Kirchbichl einen Schutzweg. Auf beiden Seiten des Schutzweges hielten insgesamt drei Pkw vorschriftsgemäß an. Ein einheimischer Traktorlenker (47) bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 82-Jährigen nach hinten und gegen den Pkw eines 80-Jährigen geschleudert.
Ein Sprecher der Polizei
Pkw, Baumreihe und Straßenlaterne touchiert
„Der Mann bremste den Traktor samt Anhänger stark ab und lenkte auf die Gegenfahrbahn“, heißt es von der Polizei. Dort touchierte er den Pkw des 82-Jährigen, eine Baumreihe und eine Straßenlaterne. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 82-Jährigen nach hinten und gegen den Pkw eines 80-Jährigen geschleudert.“ Bei dem Unfall wurden der 82-Jährige und seine Beifahrerin (76) verletzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.