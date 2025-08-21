Vorteilswelt
Bei Ausweichmanöver

Traktor verursacht Unfall mit zwei Verletzten

Tirol
21.08.2025 20:30
Eines der beschädigten Autos.
Eines der beschädigten Autos.(Bild: ZOOM Tirol)

Folgenschwerer Unfall in Kirchbichl im Tiroler Unterland am Donnerstag! Ein Traktor musste vor einem Schutzweg stark bremsen und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er ein Auto, welches wiederum gegen ein anderes Auto geschleudert wurde.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall gegen 11 Uhr. Die 34-Jährige überquerte in Kirchbichl einen Schutzweg. Auf beiden Seiten des Schutzweges hielten insgesamt drei Pkw vorschriftsgemäß an. Ein einheimischer Traktorlenker (47) bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät.

Zitat Icon

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 82-Jährigen nach hinten und gegen den Pkw eines 80-Jährigen geschleudert.

Ein Sprecher der Polizei

Pkw, Baumreihe und Straßenlaterne touchiert
„Der Mann bremste den Traktor samt Anhänger stark ab und lenkte auf die Gegenfahrbahn“, heißt es von der Polizei. Dort touchierte er den Pkw des 82-Jährigen, eine Baumreihe und eine Straßenlaterne. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 82-Jährigen nach hinten und gegen den Pkw eines 80-Jährigen geschleudert.“ Bei dem Unfall wurden der 82-Jährige und seine Beifahrerin (76) verletzt. 

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
