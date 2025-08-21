Traktor verursacht Unfall mit zwei Verletzten

Pkw, Baumreihe und Straßenlaterne touchiert

„Der Mann bremste den Traktor samt Anhänger stark ab und lenkte auf die Gegenfahrbahn“, heißt es von der Polizei. Dort touchierte er den Pkw des 82-Jährigen, eine Baumreihe und eine Straßenlaterne. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 82-Jährigen nach hinten und gegen den Pkw eines 80-Jährigen geschleudert.“ Bei dem Unfall wurden der 82-Jährige und seine Beifahrerin (76) verletzt.