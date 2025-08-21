Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall im Ennstal

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr fuhr eine 17-Jährige aus dem Bezirk Liezen auf der B 320 bei Haus im Ennstal (Bezirk Liezen) auf einen vor ihr stehenden Pkw auf. Dabei wurde sie schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz vom Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg geflogen.