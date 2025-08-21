Vorteilswelt
Helikopter im Einsatz

Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall im Ennstal

Steiermark
21.08.2025 07:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Im Bezirk Liezen (Steiermark) kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Eine 17-Jährige fuhr auf einen stehenden Pkw auf. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr fuhr eine 17-Jährige aus dem Bezirk Liezen auf der B 320 bei Haus im Ennstal (Bezirk Liezen) auf einen vor ihr stehenden Pkw auf. Dabei wurde sie schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz vom Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg geflogen. 

Im zweiten Fahrzeug befand sich eine bulgarische Familie mit zwei Kindern im Alter von drei und acht Jahren. Auch die vier Familienmitglieder – Vater, Mutter und Kinder – mussten medizinisch versorgt werden. Sie wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schladming eingeliefert.

Totalsperre der B 320
Die B 320 war von 21 Uhr bis 22.35 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Es erfolgte eine lokale Umleitung über die alte Bundesstraße Lehen/Oberhaus. Die Feuerwehren Schladming und Oberhaus führten die Aufräumarbeiten durch.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
