Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mei liabste Tour“

Mit dem E-Bike von der Hinterriß zur Binsalm

Tirol
21.08.2025 17:00
Das Karwendel-Panorama und die Eng samt Großem Ahornboden faszinieren.
Das Karwendel-Panorama und die Eng samt Großem Ahornboden faszinieren.(Bild: Silberberger Toni)

Wer alpine Ursprünglichkeit, grandiose Bergwelt und sportliche Herausforderung sucht, findet im Rißtal sein Paradies. Am Ende kann es jedoch richtig herausfordernd werden.

0 Kommentare

Start ist beim traditionsreichen Hotel Post in Hinterriß bzw. beim Naturparkhaus – ein perfekter Ausgangspunkt am Tor zum Karwendel. Entlang des oft türkisblauen Rißbachs führt ein asphaltierter Fahrweg Richtung Eng – flankiert von steilen Kalkwänden, uralten Ahornbäumen und saftigen Almböden.

Elisabeth Frontull vom TVB Silberregion und Franz Posch.
Elisabeth Frontull vom TVB Silberregion und Franz Posch.(Bild: Silberberger Toni)

Am Vormittag mit weniger Verkehr
Der Radweg wird auf der Zufahrtsstraße zur Engalm geführt. Bitte auf den Verkehr achten, vormittags ist es aber relativ ruhig! Die Fahrt ins Almdorf Engalm ist ein Naturerlebnis der Extraklasse – der Ahornboden gilt als Naturjuwel. Seit Jahrhunderten wird hier Käse produziert. Der berühmte Engalm-Käse von Meister Edi Radinger genießt über Tirol hinaus einen exzellenten Ruf.

Franz Posch auf der Binsalm mit Elisabeth Frontull (TVB, links) und den Wirtsleuten Michaela und ...
Franz Posch auf der Binsalm mit Elisabeth Frontull (TVB, links) und den Wirtsleuten Michaela und Dominik Larcher. Der QR-Code öffnet die Karte zur Tour.(Bild: Silberberger Toni)

Jetzt wird es steil . . . 
Vom Almgasthaus zieht der Weg steil hinauf zur Binsalm (1500 Meter). Die Strecke ist zwar relativ kurz, verlangt jedoch kräftige Beine und sicheres E-Bike-Handling – vor allem für die technisch anspruchsvolle Abfahrt über Schotterpassagen.

Die Binsalm, geführt von Michaela und Dominik Larcher mit Familie, ist bekannt für herzhafte Küche und herzliche Gastfreundschaft. Neben Bikern trifft man Wanderer an, oft auf länderübergreifender Hüttentour.

Daten zur Tour

  • Talort: Hinterriß (erreichbar über Bayern, z.B Achental oder Scharnitz)
  • Parken: Hotel Post oder Naturparkhaus
  • Distanz: 36 Kilometer
  • Höhenmeter: rund 570
  • Voraussetzungen: Gute Kondition – besonders für die Auffahrt zur Binsalm, und ein absolut sicheres Handling des Fahrgerätes, Helm, Handschuhe, Knieschutz, Verbandszeug und Trinkflasche
  • Einkehrmöglichkeiten: Hotel Post (Hinterriß), Almdorf Eng
  • Orientierung: Das Scannen des QR-Codes im Bild oben öffnet die Karte auf dem Smartphone

Achtung bei der Rückfahrt
Die Rückfahrt ins Tal ist nichts für Anfänger – geübte Biker genießen hier jedoch ein alpines Highlight voller Abwechslung. Zum Ausklang lohnt ein Besuch im Naturparkhaus Hinterriß – perfekt, um den Tag im Zeichen von Natur, Genuss und Karwendel-Charme abzurunden.

Porträt von Toni Silberberger
Toni Silberberger
Porträt von Franz Posch
Franz Posch
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.159 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
208.899 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
148.577 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1518 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1293 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1059 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf