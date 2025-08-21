Mit dem E-Bike von der Hinterriß zur Binsalm

Wer alpine Ursprünglichkeit, grandiose Bergwelt und sportliche Herausforderung sucht, findet im Rißtal sein Paradies. Am Ende kann es jedoch richtig herausfordernd werden.
Start ist beim traditionsreichen Hotel Post in Hinterriß bzw. beim Naturparkhaus – ein perfekter Ausgangspunkt am Tor zum Karwendel. Entlang des oft türkisblauen Rißbachs führt ein asphaltierter Fahrweg Richtung Eng – flankiert von steilen Kalkwänden, uralten Ahornbäumen und saftigen Almböden.
Am Vormittag mit weniger Verkehr
Der Radweg wird auf der Zufahrtsstraße zur Engalm geführt. Bitte auf den Verkehr achten, vormittags ist es aber relativ ruhig! Die Fahrt ins Almdorf Engalm ist ein Naturerlebnis der Extraklasse – der Ahornboden gilt als Naturjuwel. Seit Jahrhunderten wird hier Käse produziert. Der berühmte Engalm-Käse von Meister Edi Radinger genießt über Tirol hinaus einen exzellenten Ruf.
Jetzt wird es steil . . .
Vom Almgasthaus zieht der Weg steil hinauf zur Binsalm (1500 Meter). Die Strecke ist zwar relativ kurz, verlangt jedoch kräftige Beine und sicheres E-Bike-Handling – vor allem für die technisch anspruchsvolle Abfahrt über Schotterpassagen.
Die Binsalm, geführt von Michaela und Dominik Larcher mit Familie, ist bekannt für herzhafte Küche und herzliche Gastfreundschaft. Neben Bikern trifft man Wanderer an, oft auf länderübergreifender Hüttentour.
Achtung bei der Rückfahrt
Die Rückfahrt ins Tal ist nichts für Anfänger – geübte Biker genießen hier jedoch ein alpines Highlight voller Abwechslung. Zum Ausklang lohnt ein Besuch im Naturparkhaus Hinterriß – perfekt, um den Tag im Zeichen von Natur, Genuss und Karwendel-Charme abzurunden.
