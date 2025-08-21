Mit dem E-Bike von der Hinterriß zur Binsalm

Am Vormittag mit weniger Verkehr

Der Radweg wird auf der Zufahrtsstraße zur Engalm geführt. Bitte auf den Verkehr achten, vormittags ist es aber relativ ruhig! Die Fahrt ins Almdorf Engalm ist ein Naturerlebnis der Extraklasse – der Ahornboden gilt als Naturjuwel. Seit Jahrhunderten wird hier Käse produziert. Der berühmte Engalm-Käse von Meister Edi Radinger genießt über Tirol hinaus einen exzellenten Ruf.