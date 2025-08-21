Vorteilswelt
Family Fun Friday

Gangster Gang 2 in den Cineplexx Kinos erleben

Gewinnspiele
21.08.2025 09:29

Es geht Schlag auf Schlag – bereits am 29. August um 16:00 Uhr ist der nächste Family Fun Friday von den Cineplexx Kinos Österreich und diesmal präsentieren Österreichs beliebtesten Kinos den Familienfilm „Gangster Gang 2“ und Sie können dabei sein

0 Kommentare

Unsere Lieblings-Gangster sind zurück – und diesmal haben sie Gesellschaft! Im brandneuen, actiongeladenen Abenteuer der gefeierten Antihelden von DreamWorks Animation steht die chaotische, nun geläuterte Gangster Gang endlich auf der guten Seite – wirklich, sie versuchen es! Doch landen die tierischen Langfinger kopfüber im kriminellen Chaos eines weltweiten Mega-Coups, ausgeklügelt von einer höchst gerissenen Truppe von Ganovinnen, mit denen niemand gerechnet hat: den Gangster Girls.

(Bild: © DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.)
(Bild: © DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.)
(Bild: © DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.)

Basierend auf der gefeierten Buch-Bestsellerreihe von Aaron Blabey, deren Verkäufe nach dem Erfolg des ersten Films von 8 auf über 30 Millionen Exemplare gestiegen sind, bringt Die Gangster Gang 2 die beliebte Bande wieder zusammen. Der gefeierte Regisseur Pierre Perifel und Produzent Damon Ross verhelfen uns zu einem Wiedersehen mit dem charismatischen Mr. Wolf (Sebastian Bezzel), dem zynischen Safeknacker Mr. Snake, dem Meister der Maskerade Mr. Shark, dem temperamentvollen Mr. Piranha (Jannis Niewöhner) und der Experten-Hackerin Ms. Tarantula alias „Webs“.

Kommen Sie ins Kino!
Für den Family Fun Friday am 29. August um 16:00 Uhr verlost die „Krone“ für die folgenden Standorte jeweils 1x3 Tickets

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx Amstetten
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Parndorf
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl
  • Cineplexx Hohenems

Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

