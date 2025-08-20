Trotz Notbremsung kollidierten Straßenbahn und Pkw

Am Dienstag kollidierten im Grazer Bezirk Mariatrost der Pkw einer 63-Jährigen und eine Straßenbahngarnitur der Linie 1. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.
Das ging zum Glück glimpflich aus: Bei der Kreuzung Hilmteichstraße/Königsmühlenstraße/Joseph-Marx-Straße kollidierte am Dienstagnachmittag eine Pkw-Lenkerin (63) mit einer Straßenbahngarnitur der Linie 1. Die Frau wollte unmittelbar vor der „Bim“ in die Königsmühlstraße einbiegen. Der Straßenbahnführer (26) betätigte das Läutwerk und leitete eine Notbremsung ein, doch es war zu spät – es krachte.
Im Schock gegen Zaun gekracht
Offenbar unter Schock blieb die 63-Jährige aber nicht stehen, sondern fuhr langsam weiter und prallte dann auch noch mit der Stirnseite des Wagens gegen ein Zaunelement, einen Holzsteher und einen Pflanzenstamm in der Hilmteichstraße. Per Rotem Kreuz wurde sie ins Spital eingeliefert, wo sie ambulant behandelt wurde.
Aufgrund des Vorfalls musste der Straßenbahnbetrieb vorübergehend unterbrochen werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.