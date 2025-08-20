Trotz Notbremsung kollidierten Straßenbahn und Pkw

Im Schock gegen Zaun gekracht

Offenbar unter Schock blieb die 63-Jährige aber nicht stehen, sondern fuhr langsam weiter und prallte dann auch noch mit der Stirnseite des Wagens gegen ein Zaunelement, einen Holzsteher und einen Pflanzenstamm in der Hilmteichstraße. Per Rotem Kreuz wurde sie ins Spital eingeliefert, wo sie ambulant behandelt wurde.