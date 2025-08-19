Eine Ballettstunde der Extraklasse mit Malakhov

Der weltbekannte Tänzer Vladimir Malakhov schaute auf einen Sprung beim Europaballett St. Pölten vorbei. Und gab lehrreiche Einblicke.
Einer der ganz großen seiner Zunft schaute vor Kurzem beim Europaballett St. Pölten vorbei: Vladimir Malakhov. Der Tanzstar stattete im Rahmen des Ballet Grand Prix Vienna auch der niederösterreichischen Landeshauptstadt einen Besuch ab. Und das nicht zum ersten Mal, denn Malakhov verbindet seit langem ein enges Band mit der Stadt an der Traisen.
1994 eröffnete er die St. Pöltner Festwochen, ist Preisträger des „Youngsters of arts“ und hat die heimische Ballettszene über die Jahre wesentlich mitgeprägt. „Seine Leidenschaft und Expertise haben nicht nur Künstler, sondern auch die gesamte Ballettgemeinschaft in St. Pölten geprägt. Wir freuen uns sehr über seinen Besuch und die Möglichkeit, von seinem Wissen und seiner Erfahrung zu profitieren“, heißt es beim Europaballett St. Pölten zu der lehrreichen Stippvisite.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.