Eine Ballettstunde der Extraklasse mit Malakhov

1994 eröffnete er die St. Pöltner Festwochen, ist Preisträger des „Youngsters of arts“ und hat die heimische Ballettszene über die Jahre wesentlich mitgeprägt. „Seine Leidenschaft und Expertise haben nicht nur Künstler, sondern auch die gesamte Ballettgemeinschaft in St. Pölten geprägt. Wir freuen uns sehr über seinen Besuch und die Möglichkeit, von seinem Wissen und seiner Erfahrung zu profitieren“, heißt es beim Europaballett St. Pölten zu der lehrreichen Stippvisite.