Arbeiter bei Sturz auf Betonboden schwer verletzt

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagvormittag auf einer Baustelle in Bad Häring (Tiroler Bezirk Kufstein). Ein Arbeiter (32) stürzte von einer Leiter 2,5 Meter auf Betonboden. Er wurde schwer verletzt.
Zu dem Unfall kam es gegen 10.30 Uhr in Bad Häring. Der 32-jährige Einheimische wollte dort für Arbeiten in den Keller der Baustelle steigen, als er laut Polizei vermutlich ausrutschte, woraufhin die Leiter verrutschte und der Mann abstürzte. Nach rund 2,5 Meter krachte er auf den Betonboden, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.
Die Rettung übernahm die Erstversorgung des Arbeiters, anschließend wurde er ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
