Arbeiter bei Sturz auf Betonboden schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 10.30 Uhr in Bad Häring. Der 32-jährige Einheimische wollte dort für Arbeiten in den Keller der Baustelle steigen, als er laut Polizei vermutlich ausrutschte, woraufhin die Leiter verrutschte und der Mann abstürzte. Nach rund 2,5 Meter krachte er auf den Betonboden, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.