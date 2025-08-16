Extremes Rax-Projekt: „Nicht ganz ungefährlich“

Majcen sagt zu seiner Motivation: „Ich mag die Berge, bin gerne in der Natur und sehe das Projekt als eine interessante alpine Herausforderung. Ich habe im Vorfeld alle 17 Klettersteige auf der Rax genau erkundet. Um sie bestmöglich zu kombinieren, werde ich vier davon als Abstieg wählen und sechs sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg. Bei der gesamten Tour sind etwa 4000 Höhenmeter sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg zu bewältigen.“