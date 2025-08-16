Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bergrettung informiert

Extremes Rax-Projekt: „Nicht ganz ungefährlich“

Niederösterreich
16.08.2025 16:50
Der Start für das Projekt von Rolf Majcen erfolgt am Ottohaus.
Der Start für das Projekt von Rolf Majcen erfolgt am Ottohaus.(Bild: Seebacher Doris)

Rolf Majcen hat schon viele extreme Aktionen geliefert. Er hat als Treppenläufer die höchsten Gebäude der Welt erklommen. Als Bergläufer „knackte“ der Teesdorfer u.a. den Mount Fuji und den Elbrus. Der Kapitalmarkt-Jurist holte auch mit einem wilden Rodel-Ritt vom höchsten Gipfel der Dolomiten den Guinness-Rekord für die längste ununterbrochene Abfahrt mit dem größten Höhenunterschied. Montag startet sein extremes Rax-Projekt.

0 Kommentare

Majcen hat sein Projekt „R.A.X.17“ getauft: „R steht für Rolf, A für Alle und X für den X-Faktor, also etwas Besonderes.“ Sein Ziel: Er will alle 17 Klettersteige auf der Rax in einer ununterbrochenen Tour bewältigen. Der Teesdorfer hat sein Projekt minutiös geplant, auch drei Versorgungsdepots mit Essen und Trinken eingerichtet.

Der Kapitalmarkt-Jurist betont: „Dieses Projekt erfordert alpine Erfahrung, optimale Planung, Ausdauer, Vorsicht, Streckenkenntnis und ein perfektes Risikomanagement nicht nur auf den Klettersteigen, sondern auch auf den Verbindungswegen. Majcen ergänzt: „Das ist kein Jux-Projekt, das jeder nachmachen kann. Es ist nicht ganz ungefährlich.“

Rolf Majcen bei der Vorbereitung seines Projekts auf der Rax.
Rolf Majcen bei der Vorbereitung seines Projekts auf der Rax.(Bild: Rolf Majcen)

Start beim Ottohaus um 4 Uhr
Der 59-Jährige hat auch die Bergrettung in Reichenau an der Rax über sein Vorhaben informiert: „Nicht weil ich ihre Hilfe brauche, sondern, dass sie wissen, dass alles okay ist, wenn sie das Licht meiner Stirnlampe in den Klettersteigen sehen sollten.“ Denn der Start beim Ottohaus erfolgt um 4 Uhr.  Weitere geplante Durchgangszeiten: 8.10 Uhr Seehütte, 11.35 Uhr Heukuppe, 16.20 Uhr Höllental. Ziel: 21.05 Uhr Ottohaus.

Majcen sagt zu seiner Motivation: „Ich mag die Berge, bin gerne in der Natur und sehe das Projekt als eine interessante alpine Herausforderung. Ich habe im Vorfeld alle 17 Klettersteige auf der Rax genau erkundet. Um sie bestmöglich zu kombinieren, werde ich vier davon als Abstieg wählen und sechs sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg. Bei der gesamten Tour sind etwa 4000 Höhenmeter sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg zu bewältigen.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
179.605 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
152.835 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
146.100 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2335 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1783 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1686 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf