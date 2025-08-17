Vorteilswelt
Ab 1. September

Lebensmittelhandel: Jetzt mehr Geld für Lehrlinge

Niederösterreich
17.08.2025 16:30
Auch Konditorinnen werden in Niederösterreich bei Billa ausgebildet.
Auch Konditorinnen werden in Niederösterreich bei Billa ausgebildet.(Bild: BILLA AG/Winfried Flohner)

Gute Nachricht für alle, die derzeit in Niederösterreich einen Lehrplatz suchen: Eine Handelskette erhöht nun die Lehrlingsvergütung.

So wird der Lehrberuf noch interessanter: Bei Billa stehen große Veränderungen hinsichtlich der Lehrlingsvergütung an. Das wirkt sich auch auf bestehende Lehrverhältnisse aus. 436 Menschen werden derzeit in Niederösterreich bei Billa in zehn Lehrberufen ausgebildet – von Einzelhandelskraft über Systemgastronomen und Bürokaufleute bis zu Konditoren.

Fundierte Ausbildung
Stefan Weinlich, der für Niederösterreich zuständige Billa-Vertriebsdirektor, erklärt dazu: „Damit der Start in die neue berufliche Familie gelingt, bieten wir Mitarbeitermappe, kontinuierlich einen Lehrlingsausbilder, Teambuilding, Vernetzung und die Möglichkeit eines Auslandspraktikums.“ Zusätzlich setzt man noch auf Schulungen in eigenen Ausbildungszentren und die sogenannte Skills-Factory.

1320 Euro im ersten Lehrjahr
Was wird jetzt neu? „Wir investieren in die Zukunft und passen die Vergütung mit 1. September an. Im ersten Lehrjahr werden dann 1320 Euro ausbezahlt“, so Stefan Weinlich. Das bedeutet 320 Euro über dem Kollektivvertrag. Im zweiten Lehrjahr steigt der Betrag auf 1540, im dritten auf 1940 Euro – das wird auch bei laufenden Dienstverträgen angepasst.

Allen, die sich für Lehrberuf interessieren, rät Stefan Weinlich: „Bei uns kann man sich 365 Tage im Jahr bewerben. Bei Billa setzten wir uns auch aktiv für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein und freuen uns über jede Bewerbung.“

Lukas Lusetzky
Niederösterreich

