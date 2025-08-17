Lebensmittelhandel: Jetzt mehr Geld für Lehrlinge

1320 Euro im ersten Lehrjahr

Was wird jetzt neu? „Wir investieren in die Zukunft und passen die Vergütung mit 1. September an. Im ersten Lehrjahr werden dann 1320 Euro ausbezahlt“, so Stefan Weinlich. Das bedeutet 320 Euro über dem Kollektivvertrag. Im zweiten Lehrjahr steigt der Betrag auf 1540, im dritten auf 1940 Euro – das wird auch bei laufenden Dienstverträgen angepasst.