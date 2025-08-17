Vorteilswelt
5-Rhythmen in Tirol

Der Tanz, der Körper und Seele in Einklang bringt

Tirol
17.08.2025 13:00
Jeder tanzt für sich – und doch tanzt man auch in der Gruppe. 5-Rhythmen- Tanz ist eine ...
Jeder tanzt für sich – und doch tanzt man auch in der Gruppe. 5-Rhythmen- Tanz ist eine meditative und ekstatische Form des freien Tanzes.(Bild: JOCHEN_SPLETT)

Es nennt sich 5-Rhythmen und wird weltweit praktiziert, auch in Tirol. Der freie Tanz bewirkt dabei mehr als „nur“ eine gute Zeit. Die Lehrerin Verena Graiff gibt Einblicke in den ekstatischen Tanz.

Wir sind gestresst. Zumindest gab bei einer Studie ein Drittel der befragten Österreicherinnen und Österreicher an, akut gestresst zu sein. 80 Prozent gaben an, sich regelmäßig Sorgen zu machen. Kein Wunder also, dass die Themen Achtsamkeit und Meditation immer mehr Beachtung finden, viele Menschen versuchen, sich bewusst zu entspannen und die gesundheitlichen Folgen des Stresses abzumildern.

Sobald wir uns bewegen, lösen sich Verspannungen und Gefühle. Wir wollen den Verstand nicht ausschalten, wir wollen ihn mit dem Körper verbinden.

5-Rhythmen-Lehrerin Verena Graiff

Meditation muss dabei nicht immer bedeuten, ruhig im Lotus-Sitz zu atmen. So ist etwa der 5-Rhythmen-Tanz auch eine Form der Meditation. Es ist Körperarbeit. Es geht darum, den Geist und den Körper wieder als Einheit zu begreifen. „Und darum, im Körper Zuhause zu sein und dass er nichts ist, was ich bekämpfen, formen, verbessern oder optimieren muss“, erklärt die erfahrene 5-Rhythmen-Lehrerin Verena Graiff.

Verena Graiff
Verena Graiff(Bild: Verena Graiff)

Auf den ersten Blick ist es dabei eine Art freier Tanz: Eine Gruppe trifft sich einmal die Woche für eineinhalb Stunden zum freien Tanzen, Alkohol und Drogen sind nicht erlaubt. Die Musik folgt dabei einem bestimmten Muster: Der erste Rhythmus heißt „Flowing“, die Teilnehmer sammeln sich. Es folgt „Staccato“, der Beat nimmt zu und man landet schließlich im „Chaos“: Der Tanz wird ekstatisch, man verliert sich vollkommen in der Musik, es erinnert ein wenig an einen „Rave“.

„Lyrical“ kommt einer sanften, leichten „Landung“ gleich bis man schließlich im letzten Rhythmus, der „Stille“, ankommt und ausklingt. Schlussendlich fühlt man sich wie neugeboren. Dabei wirkt der Tanz eben nicht nur körperlich, sondern auch psychisch: „All das, was man in Bewegung bringt, hat die Möglichkeit, sich selbst zu therapieren.“

Ich habe immer große Sehnsucht nach freiem Tanzen gehabt. Doch in Discos ist immer auch viel anderes dabei.

5-Rhythmen-Lehrerin Verena Graiff

Verena Graiff bietet den Tanz einmal die Woche in Innsbruck an. Sie selbst beschreibt ihren Weg so: „Ich habe immer große Sehnsucht nach freiem Tanzen gehabt. Doch in Discos ist immer auch viel anderes dabei: Beobachter, Anbaggerei usw. Dann habe ich durch einen Flyer das 5-Rhythmen-Tanzen entdeckt. Es war Liebe auf den ersten Tanz.“

Bevor es im Herbst wieder regulär losgeht, bietet sie vier Schnupperstunden im September in Innsbruck an. Unter https://www.oegb-aktirol-betriebssport.at kann man sich für vier Einheiten von 03.09 2025 bis 24. 09. 2025 (jeweils mittwochs von 17:30 bis 19:00) anmelden. Die Kosten betragen pro Einheit 15 Euro. Der Annahmeschluss ist der 20.08.2025.

