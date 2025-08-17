Der Tanz, der Körper und Seele in Einklang bringt

Auf den ersten Blick ist es dabei eine Art freier Tanz: Eine Gruppe trifft sich einmal die Woche für eineinhalb Stunden zum freien Tanzen, Alkohol und Drogen sind nicht erlaubt. Die Musik folgt dabei einem bestimmten Muster: Der erste Rhythmus heißt „Flowing“, die Teilnehmer sammeln sich. Es folgt „Staccato“, der Beat nimmt zu und man landet schließlich im „Chaos“: Der Tanz wird ekstatisch, man verliert sich vollkommen in der Musik, es erinnert ein wenig an einen „Rave“.