So ist die Stimmung bei den Unternehmen

Leichte Stimmungsaufhellung trotz Unsicherheiten – so kann die Gemütslage der Unternehmer kurz zusammenfassen. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich hat neuste Zahlen des Wirtschaftsbarometers auf dem Tisch.

Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker: „34,4 Prozent der Befragten erwarten künftig bessere Geschäftsaussichten. Im Sommer 2024 waren es nur 12,5 Prozent – ein Plus von 21,9 Prozent also!“ Gleichzeitig sehen 38,2 Prozent der Unternehmen eine „stabile Entwicklung“ der Wirtschaftslage – was einen Zuwachs von 5,5 Prozent bedeutet.