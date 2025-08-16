Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirtschaftsbarometer

So ist die Stimmung bei den Unternehmen

Niederösterreich
16.08.2025 16:30
Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker: „Wir sehen erste positive Signale bei den ...
Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker: „Wir sehen erste positive Signale bei den Geschäftsaussichten und der Auftragslage. Weitere wichtige Indikatoren wie Investitionen, Beschäftigung und Wirtschaftsklima sind allerdings weiterhin im negativen Bereich!“(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel NLK/Pfeiffer)

Erste positive Signale sieht Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker in Niederösterreich, allerdings mit einem großen „Aber“ ...

0 Kommentare

Leichte Stimmungsaufhellung trotz Unsicherheiten – so kann die Gemütslage der Unternehmer kurz zusammenfassen. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich hat neuste Zahlen des Wirtschaftsbarometers auf dem Tisch.

Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker: „34,4 Prozent der Befragten erwarten künftig bessere Geschäftsaussichten. Im Sommer 2024 waren es nur 12,5 Prozent – ein Plus von 21,9 Prozent also!“ Gleichzeitig sehen 38,2 Prozent der Unternehmen eine „stabile Entwicklung“ der Wirtschaftslage – was einen Zuwachs von 5,5 Prozent bedeutet.

27,5 Prozent der Firmen(-leitungen) sehen eine schlechte Entwicklung aufziehen – im Vergleich zum vergangenen Sommer bedeutet das ein Minus von satten 27,4 Prozent. 

Zu den Nachrichten, die die blau-gelbe Wirtschaftswelt rosiger stimmen, fügt sich noch ein, dass 35 % der Betriebe eine bessere Auftragslage auf sich zukommen sehen. Bei der weiteren Entwicklung der Wirtschaft sehen noch viele keine Sonne am Horizont: 42,2 Prozent sehen eine schlechte Entwicklung (Minus 12,3 %).

Die Unsicherheit der vergangene fünf Jahre hat laut Umfrage insbesondere Investitions- und Personalentscheidungen negativ beeinflusst. Nur 16 % sehen keinerlei spürbare Auswirkungen: Präsident Ecker kennt auch die größten Hemmschuhe für die Wettbewerbsfähigkeit: „Arbeitskosten, allgemeine Unsicherheit, Bürokratie und Steuern werden oft genannt.“

„Wir sehen erste positive Signale bei den Geschäftsaussichten und der Auftragslage. Weitere wichtige Indikatoren wie Investitionen, Beschäftigung und Wirtschaftsklima sind allerdings weiterhin im negativen Bereich“, meint Ecker abschließend und setzt sich für „wirtschaftsbelebende Maßnahmen“ ein.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
179.605 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
152.835 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
146.100 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2335 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1783 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1686 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf