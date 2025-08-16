So ist die Stimmung bei den Unternehmen

Erste positive Signale sieht Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker in Niederösterreich, allerdings mit einem großen „Aber“ ...
Leichte Stimmungsaufhellung trotz Unsicherheiten – so kann die Gemütslage der Unternehmer kurz zusammenfassen. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich hat neuste Zahlen des Wirtschaftsbarometers auf dem Tisch.
Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker: „34,4 Prozent der Befragten erwarten künftig bessere Geschäftsaussichten. Im Sommer 2024 waren es nur 12,5 Prozent – ein Plus von 21,9 Prozent also!“ Gleichzeitig sehen 38,2 Prozent der Unternehmen eine „stabile Entwicklung“ der Wirtschaftslage – was einen Zuwachs von 5,5 Prozent bedeutet.
27,5 Prozent der Firmen(-leitungen) sehen eine schlechte Entwicklung aufziehen – im Vergleich zum vergangenen Sommer bedeutet das ein Minus von satten 27,4 Prozent.
Zu den Nachrichten, die die blau-gelbe Wirtschaftswelt rosiger stimmen, fügt sich noch ein, dass 35 % der Betriebe eine bessere Auftragslage auf sich zukommen sehen. Bei der weiteren Entwicklung der Wirtschaft sehen noch viele keine Sonne am Horizont: 42,2 Prozent sehen eine schlechte Entwicklung (Minus 12,3 %).
Die Unsicherheit der vergangene fünf Jahre hat laut Umfrage insbesondere Investitions- und Personalentscheidungen negativ beeinflusst. Nur 16 % sehen keinerlei spürbare Auswirkungen: Präsident Ecker kennt auch die größten Hemmschuhe für die Wettbewerbsfähigkeit: „Arbeitskosten, allgemeine Unsicherheit, Bürokratie und Steuern werden oft genannt.“
„Wir sehen erste positive Signale bei den Geschäftsaussichten und der Auftragslage. Weitere wichtige Indikatoren wie Investitionen, Beschäftigung und Wirtschaftsklima sind allerdings weiterhin im negativen Bereich“, meint Ecker abschließend und setzt sich für „wirtschaftsbelebende Maßnahmen“ ein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.