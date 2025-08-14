Wanderboom: Seilbahnen und Berge werden gestürmt

Unser Steirerland ist nicht nur ein Kletter-, sondern auch ein Wanderparadies. Das wissen neben den Einheimischen auch Touristen, diese kehren immer wieder in die Grüne Mark zurück. Das belegen neue Zahlen, die Steiermark Tourismus veröffentlichte: Mehr als 1,1 Millionen Gäste tummeln sich allein im Juli und August bei uns, jeder zweite davon, um die atemberaubende Berglandschaft zu erkunden. Zudem sorgen die Urlauber in diesem kurzen Zeitraum für 3,6 Millionen Nächtigungen.