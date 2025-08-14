Vorteilswelt
In der Steiermark

Wanderboom: Seilbahnen und Berge werden gestürmt

Steiermark
14.08.2025 17:38
Die steirische Berglandschaft locken Hunderttausende Gäste an.
Die steirische Berglandschaft locken Hunderttausende Gäste an.(Bild: Steiermark Tourismus - photoaustria.at)

Mehr als eine Million Urlaubsgäste besuchen die Steiermark im Juli und August – die Hälfte von ihnen kommt wegen der Berge und dem Wandern. Was die beliebtesten Seilbahnen sind und wie viel ein Wanderurlauber im Schnitt ausgibt. 

Unser Steirerland ist nicht nur ein Kletter-, sondern auch ein Wanderparadies. Das wissen neben den Einheimischen auch Touristen, diese kehren immer wieder in die Grüne Mark zurück. Das belegen neue Zahlen, die Steiermark Tourismus veröffentlichte: Mehr als 1,1 Millionen Gäste tummeln sich allein im Juli und August bei uns, jeder zweite davon, um die atemberaubende Berglandschaft zu erkunden. Zudem sorgen die Urlauber in diesem kurzen Zeitraum für 3,6 Millionen Nächtigungen.

Das schlägt sich auch in den Zahlen der Gästefahrten mit den Seilbahnen nieder. So vermerkte allein die Planai-Seilbahn im vergangenen Sommer exakt 325.176 Gasteintritte. Im Ranking enthalten, da natürlich ebenso eine Touristen-Attraktion, ist die Grazer Schloßbergbahn – sie nimmt Rang zwei mit 313.038 Fahrgästen ein. Der dritte Platz geht wieder in die Obersteiermark: 201.162 Gasteintritte wurden am Dachstein erfasst.

Ausgaben: 156 Euro im Schnitt pro Tag
Für Statistiker ebenso interessant: 32 Prozent der Steiermark-Reisenden fällen ihre Entscheidung, wo es hingehen soll, bis zu vier Wochen vor Reiseantritt. Hauptmotiv für den Wanderurlaub sind – was auf der Hand liegt – die Berge (64 Prozent) und das umfassende Angebot an Wanderwegen (60 Prozent).

Pro Tag gibt der Wanderurlauber durchschnittlich 156 Euro aus. Neun von zehn empfehlen die Steiermark weiter.

