Drei-Länder-Blick ist Belohnung für Biker

Diese fordernde, aber überaus lohnende Route beginnt in Dölsach und führt zum Anna Schutzhaus, wo ein Gipfelkreuz nicht mehr weit ist. Dort hat man dann gleich drei Länder zu Füßen . . .
Start ist beim Parkplatz des Freibades in Dölsach. Nach wenigen Minuten auf Asphalt folgt man dem durchgehenden Anstieg zur Anna-Schutzhütte – anfangs noch auf der Straße, später auf dem gut ausgebauten Forstweg.
Ausblicke schon bei der Bergfahrt
In weiten, schattigen Kehren zieht sich die Route stetig bergauf durch die Wälder der Kreuzeckgruppe, stets begleitet von beeindruckenden Ausblicken auf das Drautal, die Schobergruppe und die majestätischen Lienzer Dolomiten.
Letzter Abschnitt für Konditionsstarke
Auf rund 1650 Meter erreicht man das Almgelände „Kaltes Mösl“ – ideal für eine kurze Rast. Ab etwa 1850 Meter endet der Fahrweg, die letzten 140 Höhenmeter zur Anna Schutzhütte auf 1992 Meter führen über einen steilen Karrenweg. Konditionsstarke E-Biker schaffen auch diesen Abschnitt, für alle anderen heißt es: schieben oder wandern.
Oben wartet eine der urigsten Schutzhütten mit hausgemachter Kost. Der Maler Franz von Deferegger hat sie im Jahre 1882 für seine Frau Anna gebaut. Und renoviert wurde sie Anfang 1995 vom ÖTK Dölsach, darunter Sepp Blasl.
Einkehr bei Wirtin Johanna
Heutzutage führt Johanna mit viel Herz und einem engagierten Team die Hütte – bodenständig, charmant, authentisch. Wer noch Kraft hat, sollte unbedingt dem Gipfelkreuz am Ederplan (2061 Meter) einen Besuch abstatten: 360-Grad-Ausblick auf Osttirol, Kärnten und Südtirol garantiert! Eine Tour mit sportlicher Würze, tiefem Naturgenuss – und echter Osttiroler Schutzhütten-Romantik.
