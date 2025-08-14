Drei-Länder-Blick ist Belohnung für Biker

Letzter Abschnitt für Konditionsstarke

Auf rund 1650 Meter erreicht man das Almgelände „Kaltes Mösl“ – ideal für eine kurze Rast. Ab etwa 1850 Meter endet der Fahrweg, die letzten 140 Höhenmeter zur Anna Schutzhütte auf 1992 Meter führen über einen steilen Karrenweg. Konditionsstarke E-Biker schaffen auch diesen Abschnitt, für alle anderen heißt es: schieben oder wandern.