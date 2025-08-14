Land Steiermark aktiviert Hitzeschutzplan

Die einen freut‘s, die anderen plagt‘s: Seit Tagen hat die anhaltende hochsommerliche Phase die Steiermark fest im Griff. Diese soll laut Geosphere Austria noch bis Sonntag andauern, stellenweise sind Temperaturen bis 35 Grad zu erwarten. Erst danach sinken die Temperaturen etwas, wenngleich es dennoch warm bleiben soll. Vor allem im Bergland kann es ab heute zudem zu lokalen Wärmegewittern kommen, die punktuell zwischen 30 bis 50 Millimeter Niederschlag binnen kürzester Zeit ermöglichen.