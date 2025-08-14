Land Steiermark aktiviert Hitzeschutzplan

Bis zumindest Sonntag soll uns laut Wetterexperten die Hitzewelle fest im Griff behalten. Das Land Steiermark hat aufgrund dessen den Hitzeschutzplan aktiviert. Was das bedeutet, lesen Sie hier!
Die einen freut‘s, die anderen plagt‘s: Seit Tagen hat die anhaltende hochsommerliche Phase die Steiermark fest im Griff. Diese soll laut Geosphere Austria noch bis Sonntag andauern, stellenweise sind Temperaturen bis 35 Grad zu erwarten. Erst danach sinken die Temperaturen etwas, wenngleich es dennoch warm bleiben soll. Vor allem im Bergland kann es ab heute zudem zu lokalen Wärmegewittern kommen, die punktuell zwischen 30 bis 50 Millimeter Niederschlag binnen kürzester Zeit ermöglichen.
Vor allem chronisch kranke, ältere, beeinträchtigte Menschen und auch Kinder sind besonders von der Hitze betroffen. Deswegen hat das Land Steiermark die Warnstufe des steirischen Hitzeschutzplans aktiviert und gibt nützliche Tipps zur Gesundheitsprävention.
