Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur 15 Deutschtrainer

Schnellere Integration von Flüchtlingen gefordert

Tirol
12.08.2025 16:00
Einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt von Schutzsuchenden wünschen sich die Grünen.
Einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt von Schutzsuchenden wünschen sich die Grünen.(Bild: Birbaumer Christof)

Am Tiroler Arbeitsmarkt werden händeringend Mitarbeiter gesucht. Die Grünen fordern, Asylwerber rascher auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Um die Situation einschätzen zu können, verlangten sie im Tiroler Landtag eine Anfragebeantwortung.

0 Kommentare

Dass Menschen, die nach Österreich einwandern bzw. in Österreich Asyl ansuchen, möglichst schnell arbeiten gehen können und somit auch nicht mehr auf die Grundversorgung angewiesen sind, ist für viele ein wichtiges Anliegen. Eine zügige Integration ist dafür unumgänglich. Doch der Weg von der Grundversorgung in den Arbeitsmarkt kann ein langer sein.

Dazu haben die Grünen im Tiroler Landtag eine schriftliche Anfrage an den zuständigen LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ) gestellt. Träger und Kooperationspartner sind die Tiroler Soziale Dienste GmbH, das AMS, itworks und der ÖIF (Österreichischer Integrationsfonds).

Zitat Icon

Neben der Sprachvermittlung werden auch Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens behandelt – zum Beispiel Familie und Nachbarschaft.

LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ)

Bild: Johanna Birbaumer

Deutschkurse in Tirol von 15 Trainern durchgeführt
Die TSD bietet Deutschkurse für Asylwerber in der Grundversorgung an. Diese werden in Tirol von insgesamt 15 Trainern durchgeführt. Ebenfalls werden sie in den Deutschkursen auf die ÖIF-Integrationsprüfungen vorbereitet. „Neben der Sprachvermittlung werden auch zentrale Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens behandelt – etwa Familie, Nachbarschaft, Bildungssystem, Arbeitswelt und Beruf“, klärt LH-Stv. Wohlgemuth auf.

Zitat Icon

Integration muss vom ersten Tag an beginnen – alles andere ist eine Vergeudung wertvoller Chancen.

LA Zeliha Arslan (Grüne)

Bild: Birbaumer Christof

Das Kursangebot umfasst die Niveaustufen von der Alphabetisierung bis B2. Doch was, wenn kein passender Deutsch-Kurs in der betreffenden Region angeboten wird? „Ist am Aufenthaltsort kein passender Kurs verfügbar, stellt die TSD ein monatliches Fahrticket für die Teilnahme am nächstgelegenen Kursstandort aus.“

Lesen Sie auch:
Insgesamt werden über 60.000 Kursplätze finanziert.
Neue Zahlen
Jeder achte Migrant bricht Deutschkurs ab
30.07.2025

Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan von den Tiroler Grünen fordert mehr Geschwindigkeit in der Integration: „Integration muss vom ersten Tag an beginnen – alles andere ist eine Vergeudung wertvoller Chancen. Unser Arbeitsmarkt leidet unter einem eklatanten Fach- und Arbeitskräftemangel, während Potenzial ungenutzt bleibt. Der Auftrag ist klar: Integrationsmaßnahmen am Tag eins umsetzen und den Arbeitsmarkt für Schutzsuchende zu öffnen.“

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
216.582 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.965 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
122.271 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1138 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1071 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
959 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf