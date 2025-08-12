Schnellere Integration von Flüchtlingen gefordert

Dass Menschen, die nach Österreich einwandern bzw. in Österreich Asyl ansuchen, möglichst schnell arbeiten gehen können und somit auch nicht mehr auf die Grundversorgung angewiesen sind, ist für viele ein wichtiges Anliegen. Eine zügige Integration ist dafür unumgänglich. Doch der Weg von der Grundversorgung in den Arbeitsmarkt kann ein langer sein.