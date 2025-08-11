Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bilanz gezogen

5000 Kultur-Liebhaber: Stummer Schrei ein Erfolg

Tirol
11.08.2025 20:00
An 22 Abenden war die Bühne voll.
An 22 Abenden war die Bühne voll.(Bild: MANFRED HAUN)

Das Zillertaler Kulturfestival brachte 5000 Besucher zum Lachen, Staunen und Nachdenken. Die Ex-Kulturlandesrätin Beate Palfrader bleibt als Boandlkramerin wohl noch länger in Erinnerung.

0 Kommentare

Ein voller Erfolg war laut den Verantwortlichen das Festival Stummer Schrei. Den Abschluss bildete ein ausverkauftes Konzert der Wiener Soul-Band „5/8erl in Ehr’n“, das am 2. August über die Bühne ging. Etwas mehr als eine Woche später ziehen Obmann Hannes Kerschdorfer und Festivalleiterin Gabi Schiestl eine Bilanz. Insgesamt 22 Abende war der Dorfbäckstadl Bühne für Theater, Kabarett sowie Konzerte.

Die ehemalige Landesrätin für Kultur, Beate Palfrader, brillierte in der Rolle der ...
Die ehemalige Landesrätin für Kultur, Beate Palfrader, brillierte in der Rolle der Boandlkramerin.(Bild: MANFRED HAUN)

Eröffnungskonzert von Maria Ma bildete Auftakt
Den Auftakt, der auch den Ton für die Spielsaison vorgab, bildete das Eröffnungskonzert von Maria Ma. Mit Musik, die nicht laut war, aber dafür umso tiefer ging. Für viel Lachen und einige Lebensweisheiten sorgte nicht nur das Kabarettduo Bluatschink, sondern auch das Feinripp-Ensemble, das die „Nibelungen“ zerlegte. Die Herzen der Gäste aus nah und fern berührten Cordes y Butons mit der Zither, Violine und der Steirischen Harmonika.

Apropos Herz: Ein großes Herz für Kinder hatte Viktoria Hirschhuber, die für die Kinderkrebshilfe Tirol und Vorarlberg spielte und dadurch 2000 Euro an Spenden lukrierte.

Zitat Icon

Der Stummer Schrei hat sich heuer sehr gut präsentiert mit seinen Stärken, seinem Flair und ist wieder zum Fixpunkt in der Tiroler Kulturszene geworden.

Hannes Kerschdorfer und Gabi Schiestl

„Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ als Höhepunkt
Den Höhepunkt bildete das Theaterstück „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“, das 14 Abende lang die Tribüne füllte. Bereits vor der Premiere waren alle regulären Termine ausverkauft. Und auch die Karten für die beiden Zusatzvorstellungen waren innerhalb eines Tages vergriffen. Besonder in Erinnerung bleibt die ehemalige Kulturlandesrätin Beate Palfrader, die in der Rolle als Boandlkramerin begeisterte.

Rund 5000 Besucher kamen diese Saison zum Dorfbäckstadl und genossen das Angebot an Kultur.
Rund 5000 Besucher kamen diese Saison zum Dorfbäckstadl und genossen das Angebot an Kultur.(Bild: Barbara Schießling)

Auch Nachwuchs wurde Bühne geboten
„Der Stummer Schrei hat sich heuer sehr gut präsentiert mit seinen Stärken, seinem Flair und ist wieder zum Fixpunkt in der Tiroler Kulturszene geworden“, so Kerschdorfer und Schiestl, die abschließend preisgeben, dass insgesamt 5000 Besucher anreisten.

Übrigens: Auch dem Nachwuchs wurde eine Bühne geboten. Eine Woche lang arbeiteten 30 Kinder und Jugendliche in zwei Workshop-Gruppen.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
207.537 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.680 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
150.989 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1100 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1010 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf