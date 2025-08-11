5000 Kultur-Liebhaber: Stummer Schrei ein Erfolg

Eröffnungskonzert von Maria Ma bildete Auftakt

Den Auftakt, der auch den Ton für die Spielsaison vorgab, bildete das Eröffnungskonzert von Maria Ma. Mit Musik, die nicht laut war, aber dafür umso tiefer ging. Für viel Lachen und einige Lebensweisheiten sorgte nicht nur das Kabarettduo Bluatschink, sondern auch das Feinripp-Ensemble, das die „Nibelungen“ zerlegte. Die Herzen der Gäste aus nah und fern berührten Cordes y Butons mit der Zither, Violine und der Steirischen Harmonika.

Apropos Herz: Ein großes Herz für Kinder hatte Viktoria Hirschhuber, die für die Kinderkrebshilfe Tirol und Vorarlberg spielte und dadurch 2000 Euro an Spenden lukrierte.