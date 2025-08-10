Gladiatorenkämpfe erwecken die Antike zum Leben

Ein einzigartiger Streifzug durch die römische Geschichte wartet beim größten Römerfest Österreichs am 6. und 7. September in Petronell-Carnuntum im Bezirk Bruck an der Leitha.
Gladiatoren, Legionäre und noch vieles mehr warten am 6. und 7. September beim Römerfest in Carnuntum auf die Besucher. Nach dem wetterbedingten Ausfall im Vorjahr kehrt das größte derartige Fest in ganz Österreich nun noch eindrucksvoller in die geschichtsträchtige Stadt zurück. Mehr als 300 Darsteller lassen die Legenden zu neuem Leben erwachen.
Eintauchen in längst vergangene Zeiten
Bei einem Streifzug durch die Epochen der römischen Vergangenheit stehen spannende Kämpfe, alte Handwerkskunst aus der Antike, Spiele- und Bastelstationen für die ganze Familie und ein eigener Aktivpfad für die kleinen Gäste auf dem Programm. Ein packendes Erlebnis – nicht nur für ausgewiesene Römer-Enthusiasten.
