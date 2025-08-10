Gladiatorenkämpfe erwecken die Antike zum Leben

Gladiatoren, Legionäre und noch vieles mehr warten am 6. und 7. September beim Römerfest in Carnuntum auf die Besucher. Nach dem wetterbedingten Ausfall im Vorjahr kehrt das größte derartige Fest in ganz Österreich nun noch eindrucksvoller in die geschichtsträchtige Stadt zurück. Mehr als 300 Darsteller lassen die Legenden zu neuem Leben erwachen.