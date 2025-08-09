Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beste Qualität

Steirischer Honig: Bienen produzierten Million

Steiermark
09.08.2025 14:26
Nur sechs Wochen Lebensdauer hat eine Biene; diese wird fast ausschließlich für Honigproduktion ...
Nur sechs Wochen Lebensdauer hat eine Biene; diese wird fast ausschließlich für Honigproduktion genutzt.(Bild: Tröster Andreas)

Eine Million Kilo Honig  wurden heuer in der Steiermark erzeugt – ein Höchstwert. Und das Produkt ist von allerhöchster Qualität, sagt der Experte.

0 Kommentare

Den meisten ist wohl gar nicht bewusst, was wir den Bienen alles verdanken. Nur sechs Wochen wird die fliegende Sympathieträgerin alt, diese kurze Lebensspanne geht fast nur in die Honigproduktion; in seinem ganzen Leben schafft ein fleißiges Bienchen „nur“ einen Teelöffel voll.

Heuer können die Steirer aus dem Vollen schöpfen: „Sonst ergeben sich pro Volk im Schnitt an die 15 Kilo, heuer sind es 20“, zieht Werner Kurz, Chef des steirischen Imkerzentrums, Bilanz. „Damit bringen wir es auf gut eine Million Kilo.“ Ein Rekordwert, zumal die Vorjahre nicht berauschend waren: „Grund dafür war, dass der für die Honigproduktion so wichtige Juni zu unbeständig ausfiel. Unter 15 Grad blüht eine Pflanze zwar, produziert aber keinen Nektar und damit auch kein Futter für die Bienen.“

So gut!
So gut!(Bild: Jöchl Martin)
Zitat Icon

In der Steiermark haben wir 4300 Imker mit 56.000 Völkern, das ist ein hohes Niveau. Und das Interesse an den Imkerkursen ist hoch.

WErner Kurz, Geschäftsführer Steirisches Imkerzentrum

Die Steiermark ist heuer das Honigland Nummer 1 in Österreich, westliche Bundesländer haben es bei der Produktion nicht so gut getroffen. Die Steirer lassen sich am liebsten Waldhonig schmecken, gefolgt von Blüten- und Edelkastanienhonig.

Porträt von Christa Blümel
Christa Blümel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
217.619 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
201.749 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
141.466 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1504 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1463 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1219 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf