Steirischer Honig: Bienen produzierten Million

Eine Million Kilo Honig wurden heuer in der Steiermark erzeugt – ein Höchstwert. Und das Produkt ist von allerhöchster Qualität, sagt der Experte.
Den meisten ist wohl gar nicht bewusst, was wir den Bienen alles verdanken. Nur sechs Wochen wird die fliegende Sympathieträgerin alt, diese kurze Lebensspanne geht fast nur in die Honigproduktion; in seinem ganzen Leben schafft ein fleißiges Bienchen „nur“ einen Teelöffel voll.
Heuer können die Steirer aus dem Vollen schöpfen: „Sonst ergeben sich pro Volk im Schnitt an die 15 Kilo, heuer sind es 20“, zieht Werner Kurz, Chef des steirischen Imkerzentrums, Bilanz. „Damit bringen wir es auf gut eine Million Kilo.“ Ein Rekordwert, zumal die Vorjahre nicht berauschend waren: „Grund dafür war, dass der für die Honigproduktion so wichtige Juni zu unbeständig ausfiel. Unter 15 Grad blüht eine Pflanze zwar, produziert aber keinen Nektar und damit auch kein Futter für die Bienen.“
In der Steiermark haben wir 4300 Imker mit 56.000 Völkern, das ist ein hohes Niveau. Und das Interesse an den Imkerkursen ist hoch.
WErner Kurz, Geschäftsführer Steirisches Imkerzentrum
Die Steiermark ist heuer das Honigland Nummer 1 in Österreich, westliche Bundesländer haben es bei der Produktion nicht so gut getroffen. Die Steirer lassen sich am liebsten Waldhonig schmecken, gefolgt von Blüten- und Edelkastanienhonig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.