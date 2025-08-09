Steirischer Honig: Bienen produzierten Million

Heuer können die Steirer aus dem Vollen schöpfen: „Sonst ergeben sich pro Volk im Schnitt an die 15 Kilo, heuer sind es 20“, zieht Werner Kurz, Chef des steirischen Imkerzentrums, Bilanz. „Damit bringen wir es auf gut eine Million Kilo.“ Ein Rekordwert, zumal die Vorjahre nicht berauschend waren: „Grund dafür war, dass der für die Honigproduktion so wichtige Juni zu unbeständig ausfiel. Unter 15 Grad blüht eine Pflanze zwar, produziert aber keinen Nektar und damit auch kein Futter für die Bienen.“