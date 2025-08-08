Diebisches Trio floh, weil Alarm ausgelöst wurde

Drei bislang Unbekannte stellten sich einen Einbruch in Scheffau am Wilden Kaiser wohl anders vor. Sie wollten über ein Fenster in einen Beherbergungsbetrieb einsteigen. Beim Öffnen wurde jedoch der Alarm ausgelöst. Auch ein zweiter Einbruch scheiterte.
Die Unbekannten wollten sich in der Nacht auf Freitag kurz vor 3 Uhr an einem Beherbergungsbetrieb in Scheffau zu schaffen machen. Um in das Gebäude zu gelangen, wollten sie über ein gekipptes Fenster einbrechen.
Dabei öffneten sie gewaltsam eine Bürotür. Womit sie wohl nicht gerechnet haben: Bei ihrem Einbruchsversuch wurde ein der Alarm ausgelöst. Daraufhin ergriff das Trio die Flucht.
Fahndung ohne Erfolg
Der Besitzer des Betriebs verständigte umgehend die Polizei. Eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief negativ. Gestohlen wurde nichts, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.
Auch zweiter Einbruch scheiterte
In derselben Nacht versuchten sich bislang unbekannte Täter auch in Silz. Ein Vereinslokal in der Alte Bundesstraße war das Zielobjekt. Die Tür konnte von den Einbrechern jedoch nicht geöffnet werden. Es entstand dennoch erheblicher Sachschaden.
Kommentare
