Möglicher Gewinn wurde für Tiroler enormer Schaden

Statt eines satten Gewinns wurde ein Deutscher (72) um mehrere Zehntausend Euro geprellt. Der Senior fiel auf einen Internetbetrüger einer Investmentplattform herein
Kaum ein Tag vergeht, an dem es keine Meldung über einen Onlinebetrug gibt. Zuletzt wurde auch ein 72-jähriger Deutscher aus Thiersee Opfer eines Internetganoven.
Dem Senior wurde auf einer vermeintlichen Investmentplattform ein Gewinn versprochen. Dafür sollte er mehrere Überweisungen tätigen. Wenig später wurden dem Mann die Augen geöffnet.
Statt des Gewinnes verbuchte er rote Zahlen auf seinem Konto. Mehrere Zehntausend Euro sind futsch. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen sind im Gange.
