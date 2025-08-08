Erster Patient durfte „Chemoglocke“ läuten

Gute Nachrichten müssen publik gemacht werden. Im Universitätsklinikum Wiener Neustadt funktioniert das nun mithilfe einer neu installierten „Chemoglocke“ auf der Urologie. Und sie war auch schon im Einsatz. Patient David Granabetter, der viele schwere Tage in den letzten Monaten mit Chemotherapie verbracht hatte, durfte sie als erster betätigen, um sein erfolgreiches Behandlungsende einzuläuten. „Die Chemoglocke ist ein kraftvolles Symbol für das Überstehen einer schweren Zeit, ein Zeichen der Hoffnung und des persönlichen Triumphs“, heißt es dazu aus dem Uniklinikum. „Es ist ein Moment, in dem Patienten sich selbst für ihre Stärke, ihre Geduld und ihren Mut feiern dürfen“.