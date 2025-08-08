„Krone“-Wandertag am Kitzbüheler Horn lockt

Gerne individuell erleben

Treffpunkt ist ab 8.30 Uhr die Talstation der Kitzbüheler Hornbahn, einfach den Coupon in der Printausgabe (8. August, auch danach immer wieder in der „Krone“) ausschneiden und vorweisen. Oben können die Teilnehmer die beiden Routen gerne auf eigene Faust bis 10.30 Uhr starten. Die KitzMountain Guides sorgen für genaue Beschilderungen. Das sind die Tourenvarianten, die für viele tolle Eindrücke sorgen werden: