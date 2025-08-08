„Krone“-Wandertag am Kitzbüheler Horn lockt

Gemeinsam mit unserem Partner KitzSki laden wir am Sonntag, 31. August, wieder zum Bergerlebnis mit Ermäßigungen ein. Diesmal geht´s in zwei Varianten ins tolle Wandergebiet am Kitzbüheler Horn.
Nach den vielen verregneten Wochen herrscht bei den naturbegeisterten Tirolerinnen und Tirolern wohl noch große Lust auf Berge und körperliche Aktivität. Eine tolle Chance wartet am 31. August, wenn „Krone“ und KitzSki zum Wandertag auf das Kitzbüheler Horn laden.
Gerne individuell erleben
Treffpunkt ist ab 8.30 Uhr die Talstation der Kitzbüheler Hornbahn, einfach den Coupon in der Printausgabe (8. August, auch danach immer wieder in der „Krone“) ausschneiden und vorweisen. Oben können die Teilnehmer die beiden Routen gerne auf eigene Faust bis 10.30 Uhr starten. Die KitzMountain Guides sorgen für genaue Beschilderungen. Das sind die Tourenvarianten, die für viele tolle Eindrücke sorgen werden:
Spezialpreise beim „Krone“-Wandertag
Erwachsene zahlen für Berg- und Talfahrt 20 Euro (plus gegebenenfalls Fahrt mit der Horngipfelbahn), Jugendliche 15 Euro und Kinder 10 Euro.
Stärkung mit Musik wartet beim Horngipfelhaus
Beim Horngipfelhaus wartet eine Stärkung auf die „Krone“-Wanderer. Das Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat und Getränk (0,3 Liter) kostet ermäßigte 18 Euro, Spaghetti Bolognese mit Getränk 16 Euro. Zwischendurch laden eine Labestation von Tirol Milch und eine Schnapserl-Station der Firma Eder zum kurzen Verweilen ein. Auch für die musikalische Umrahmung bei der Mittagseinkehr ist gesorgt. Viel Spaß beim „Krone“-Wandertag!
